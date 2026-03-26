Fundação Maria Droste acolhe jovens em risco. "Aqui mora gente incrível"

Os apartamentos de autonomização têm como objetivo desenvolver competências de autonomia nas jovens dos 15 aos 18 anos, que ali podem viver “até aos 25 anos, se ainda estiverem a estudar”. Atualmente, têm cinco a frequentar universidades.

Marisa Ferreira explica que se inspiraram no modelo espanhol, que promove o ambiente mais familiar nas instituições de acolhimento. “É o desafio de deixar o contexto institucional e transformar a casa em casa delas. Por isso criámos casas mais individuais, com pequenos grupos, onde apostamos na contenção emocional, na individualização, nas relações próximas e de afeto. E sentimos - e os nossos dados já traduzem isso - que é este o caminho, que é o que melhor que podemos fazer por estas miúdas”, refere.

Em cada casa vão adquirindo graus diferentes de autonomia. “Não temos cozinheiro, não temos empregado de limpezas, temos um modelo bastante familiar. Ou seja, são elas que gerem a sua vida do dia-a-dia, em conjunto com os seus educadores, tal e qual nós fazemos com os nossos filhos em nossas casas. Por um lado, para treinar a autonomia delas, e por outro para criar um espírito de pertença e de identidade à casa, sair daquele papel de prestador de serviços - até muito ingrato, porque nós somos aquelas pessoas que numa primeira abordagem estamos a substituir a família, somos personas non gratas - para, de repente, sermos a casa delas, que elas cuidam, onde tomam decisões e onde sentem que pertencem e sentem que a opinião delas é tida em conta”.

O espaço onde a Fundação se situa – uma quinta de oito mil metros quadrados, em Carnide - foi cedido pelo Estado em 1997. Tem três edifícios, no principal funcionam as três casas de acolhimento. “São três apartamentos, como se fosse direito, esquerdo e frente num prédio comum, e também funciona aí um apartamento de autonomia. O outro está no segundo edifício, e já temos projetos para o terceiro”.

Residências universitárias e um "hub" garantem sustentabilidade

Marisa Ferreira explica que uma das preocupações centrais da Fundação Maria Droste foi combater o estigma de se estar institucionalizado.

“Tínhamos um Palácio onde só havia crianças e jovens em acolhimento, o que, na nossa avaliação, era bastante complicado de gerir, porque, de repente, elas tinham o rótulo de estarem numa casa onde só vivem miúdas complicadas, que saíram das suas famílias. Tínhamos aqui uma grande missão, que era normalizar esta casa”.

Projetos não faltam e esse é um dos segredos do sucesso desta instituição que, para contornar o financiamento deficitário do Estado, arranjou formas criativas de angariar receitas.

“Começámos por abrir uma residência universitária, alugamos 10 quartos aos estudantes, também a raparigas”. Mas, também têm conseguido rentabilizar a quinta. “Temos um espaço maravilhoso, exterior, para eventos de empresas ("team buildings") ou particulares – casamentos, batizados, etc –, que também revertem para a instituição e são um ótimo veículo de comunicação, porque desta forma as pessoas ficam mais sensibilizadas para ajudar a instituição”.

Temos de fazer pela vida, correr atrás para lhes dar, não o mínimo, mas o máximo que elas precisam

Com o projeto Hub arrendam partes do edifício a associações que acabam por colaborar na educação dos jovens. É o caso da Associação Candeia, que apoia as casas de acolhimento com atividades; da Dress for Success, que oferece mentoria ao nível da imagem; da Academia TEN, de apoio ao estudo; da Just a Change, que ali tem ajudado a reabilitar as casas; da Associação A PAR, que promove a capacitação parental entre crianças, pais e educadores; e da Fundação Jornada, que apoia a saúde mental e física, incluindo dos cuidadores, já que o SNS não dá resposta atempada.

“De repente, temos cinco respostas de acolhimento, seis associações a desenvolverem a sua missão nas nossas instalações, e uma residência universitária para 10 estudantes. Devemos ser mais de 300 pessoas a circular aqui dentro de casa, mas todos muito alinhados uns com os outros, e isso pode ser muito inspirador para as nossas miúdas”.

“Precisávamos de fazer este caminho, deixar as pessoas entrar dentro da nossa casa, para perceberem o que é que andamos aqui a fazer, e de se impulsionarem a ajudar.”