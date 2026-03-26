Reportagem
Fundação Maria Droste acolhe jovens em risco. "Aqui mora gente incrível"
26 mar, 2026 - 21:02 • Ângela Roque
Luta pela sustentabilidade tem obrigado a soluções criativas para compensar o financiamento deficitário do Estado: nos últimos sete anos a a Fundação Maria Droste abriu-se ao exterior com eventos, uma residência universitária e um "hub" para seis associações. Fomos visitar a instituição que tem três casas de acolhimento e dois apartamentos de autonomia onde vivem 40 jovens dos 9 aos 24 anos.
“Aqui mora gente incrível”, lê-se à entrada da Fundação Maria Droste, em Lisboa, que acolhe crianças e jovens retirados por ordem judicial às suas famílias por estarem em situação de risco e vulnerabilidade.
A instituição, criada há 98 anos por uma congregação religiosa, está desde 2019 a ser gerida por leigos. Marisa Ferreira, presidente da direção, explica à Renascença que aquela é mais do que uma frase motivacional.
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“Aqui mora gente incrível! Temos essa frase em camisolas, nas portas das casas, porque é mesmo isso que sentimos em relação às nossas miúdas e a toda a gente que neste momento vive aqui. Temos missões extraordinárias e fazemos as coisas com muito amor, e acho que isso é o segredo para o sucesso”, sublinha.
Na Fundação vivem atualmente 40 crianças e jovens, dos 9 aos 24 anos. Estão divididas em três casas de acolhimento e dois apartamentos de autonomia, criados para dar resposta à necessidade crescente de continuar a dar apoio na fase de transição para a vida adulta.
“Em 2019, abrimos o nosso primeiro apartamento de autonomia e, em 2023, abrimos o segundo. A grande maioria das jovens, neste ano que passou, 2025, tinha 18 anos. É a fase em que nos estamos a especializar. Desde 2015, pelo menos, que percebemos que ia ser este o retrato do acolhimento residencial em Portugal, porque os miúdos mais pequenos tendencialmente devem ir para famílias de acolhimento e depois há esta franja, já bastante volumosa, de miúdos acima dos 15 anos, que tem aqui muitos desafios a nível da saúde mental.”
As crianças e jovens que acolhem foram todas referenciadas pela Segurança Social. “Quem está numa casa de acolhimento, nomeadamente na nossa, tem uma medida judicial, dos Tribunais ou da CPCJ [Comissão de Proteção de crianças e Jovens]. Há uma equipa que gera as vagas a nível distrital e que nos envia os pedidos de acolhimento, que nós recebemos consoante a nossa disponibilidade de vagas. Como somos uma casa para raparigas mais velhas, com questões a nível da saúde mental, temos de fazer essa gestão”, explica.
Os apartamentos de autonomização têm como objetivo desenvolver competências de autonomia nas jovens dos 15 aos 18 anos, que ali podem viver “até aos 25 anos, se ainda estiverem a estudar”. Atualmente, têm cinco a frequentar universidades.
Marisa Ferreira explica que se inspiraram no modelo espanhol, que promove o ambiente mais familiar nas instituições de acolhimento. “É o desafio de deixar o contexto institucional e transformar a casa em casa delas. Por isso criámos casas mais individuais, com pequenos grupos, onde apostamos na contenção emocional, na individualização, nas relações próximas e de afeto. E sentimos - e os nossos dados já traduzem isso - que é este o caminho, que é o que melhor que podemos fazer por estas miúdas”, refere.
Em cada casa vão adquirindo graus diferentes de autonomia. “Não temos cozinheiro, não temos empregado de limpezas, temos um modelo bastante familiar. Ou seja, são elas que gerem a sua vida do dia-a-dia, em conjunto com os seus educadores, tal e qual nós fazemos com os nossos filhos em nossas casas. Por um lado, para treinar a autonomia delas, e por outro para criar um espírito de pertença e de identidade à casa, sair daquele papel de prestador de serviços - até muito ingrato, porque nós somos aquelas pessoas que numa primeira abordagem estamos a substituir a família, somos personas non gratas - para, de repente, sermos a casa delas, que elas cuidam, onde tomam decisões e onde sentem que pertencem e sentem que a opinião delas é tida em conta”.
O espaço onde a Fundação se situa – uma quinta de oito mil metros quadrados, em Carnide - foi cedido pelo Estado em 1997. Tem três edifícios, no principal funcionam as três casas de acolhimento. “São três apartamentos, como se fosse direito, esquerdo e frente num prédio comum, e também funciona aí um apartamento de autonomia. O outro está no segundo edifício, e já temos projetos para o terceiro”.
Residências universitárias e um "hub" garantem sustentabilidade
Marisa Ferreira explica que uma das preocupações centrais da Fundação Maria Droste foi combater o estigma de se estar institucionalizado.
“Tínhamos um Palácio onde só havia crianças e jovens em acolhimento, o que, na nossa avaliação, era bastante complicado de gerir, porque, de repente, elas tinham o rótulo de estarem numa casa onde só vivem miúdas complicadas, que saíram das suas famílias. Tínhamos aqui uma grande missão, que era normalizar esta casa”.
Projetos não faltam e esse é um dos segredos do sucesso desta instituição que, para contornar o financiamento deficitário do Estado, arranjou formas criativas de angariar receitas.
“Começámos por abrir uma residência universitária, alugamos 10 quartos aos estudantes, também a raparigas”. Mas, também têm conseguido rentabilizar a quinta. “Temos um espaço maravilhoso, exterior, para eventos de empresas ("team buildings") ou particulares – casamentos, batizados, etc –, que também revertem para a instituição e são um ótimo veículo de comunicação, porque desta forma as pessoas ficam mais sensibilizadas para ajudar a instituição”.
Temos de fazer pela vida, correr atrás para lhes dar, não o mínimo, mas o máximo que elas precisam
Com o projeto Hub arrendam partes do edifício a associações que acabam por colaborar na educação dos jovens. É o caso da Associação Candeia, que apoia as casas de acolhimento com atividades; da Dress for Success, que oferece mentoria ao nível da imagem; da Academia TEN, de apoio ao estudo; da Just a Change, que ali tem ajudado a reabilitar as casas; da Associação A PAR, que promove a capacitação parental entre crianças, pais e educadores; e da Fundação Jornada, que apoia a saúde mental e física, incluindo dos cuidadores, já que o SNS não dá resposta atempada.
“De repente, temos cinco respostas de acolhimento, seis associações a desenvolverem a sua missão nas nossas instalações, e uma residência universitária para 10 estudantes. Devemos ser mais de 300 pessoas a circular aqui dentro de casa, mas todos muito alinhados uns com os outros, e isso pode ser muito inspirador para as nossas miúdas”.
“Precisávamos de fazer este caminho, deixar as pessoas entrar dentro da nossa casa, para perceberem o que é que andamos aqui a fazer, e de se impulsionarem a ajudar.”
Neste momento estão a ponderar novos projetos. “Ainda estamos a perceber. Este ano não vai entrar mais nenhuma associação, para pararmos para pensar no grupo que já temos, que eu acho que é bastante poderoso. O que é que nós queremos com este Hub, que impacto é que queremos criar? Quem é que queremos ser, qual é a nossa missão? Quem é que sevai poder agregar?”.
O que já fizeram tem-se revelado importante ao nível da sustentabilidade. “É importante recebermos estas rendas. Temos um protocolo com a Segurança Social, que não paga os 100% daquilo que é o mínimo que temos de dar a estas miúdas, portanto, temos de fazer pela vida, correr atrás para lhes dar, não o mínimo, mas o máximo que elas precisam!”.
“Não ser financiados a 100% não faz sentido”
A angariação de receitas é uma preocupação permanente. Maria Lopes cuida da área financeira da Fundação Maria Droste. Fala do esforço que fazem, porque apesar do Estado não ter respostas suficientes a este nível, o que paga às instituições não chega.
“Falo-lhe em valores de 2025: a Segurança Social financiou cerca de 75% dos custos. Como é que combatemos o resto das necessidades? Com muitas parcerias. Temos a grande parceria com a Jerónimo Martins, já há muitos anos, que nos dá uma comparticipação e garante parte da alimentação e da higiene da casa. Depois com as associações que vivem aqui dentro da casa, das rendas da residência universitária e de projetos a que nos vamos nos candidatando.”
Maria Lopes diz que a "grande dificuldade é, de facto, se queremos ter uma resposta de qualidade, ir à procura destes financiamentos" e "perdemos tempo e efetividade naquilo que realmente é importante".
"Não nos podemos esquecer que isto é uma resposta que só acontece porque, efetivamente, o Estado faz com que as jovens venham parar cá à casa, nós não as fomos buscar a casa. Portanto, não ser financiado a 100% não faz sentido, para que realmente se consiga mudar vidas transformar e fazer com que o ciclo se quebre de geração em geração.”
Maria Lopes diz que “existe uma lista de espera brutal na Segurança Social. O acolhimento residencial é uma resposta que a maior parte das instituições não quer, porque gera problemas e porque não é bem financiada”.
As despesas são muitas também com a saúde, sublinha Marisa Ferreira. “Estas miúdas têm várias carências e precisam de muita coisa: consultas de psicologia, pedopsiquiatria, estomatologia, ortodontia. Temos aqui miúdas que entram aos 16, 17 anos e nunca tiveram uma consulta no dentista, nunca foram avaliadas do ponto de vista da visão. E não podemos contar, infelizmente, com o Sistema Nacional de Saúde em tempo útil”.
Maria Lopes acrescenta que “a parte da medicação também é uma rubrica importante. Temos uma grande percentagem das jovens que são acompanhadas em pedopsiquiatria e é-lhes receitada medicação, que também é uma forte despesa”.
Entre as fontes de financiamento que fazem a diferença refere a consignação do IRS. “É fundamental, ajuda muito cá em casa. O impacto do ano anterior foram 39 mil euros”.
“Isto faz muita diferença. Não custa nada às pessoas e, para nós, quase 40 mil euros dão para lhes proporcionar muitas coisas, da saúde ao lazer, coisas que, se calhar, não seriam uma prioridade, e que com este dinheiro vamos conseguir garantir.”
“Gostam realmente de nós! Mesmo quando não somos as melhores meninas”
Aline, de 18 anos, está no 11º ano e veio para a Fundação há um ano e meio. Eufémia, de 19, está no 12º ano, e já chegou há três anos. Vivem na casa Andorinha e na casa Borboleta, respetivamente, os dois apartamentos de autonomia onde já aprenderam a gerir sozinhas o espaço e as despesas.
“Esta foi a minha primeira casa de acolhimento, que eu amei!”, diz Eufémia à Renascença, falando com orgulho do muito que já evoluiu.
“Em cada casa temos sempre alguma coisa para aprender, dividimos as tarefas. Aqui nas autonomias, cada uma tem o seu dinheiro, que temos de gerir ao longo do mês. Compras, alimentação, medicação, somos nós que pagamos, com a mesada que a Fundação dá todos os meses. É saber gerir. Também tiramos um dinheirinho para metermos na poupança, e com o que sobra vamos gerindo até o mês acabar, para o próximo mês termos mais dinheiro para as nossas coisinhas”, conta Eufémia, que não esconde a satisfação. “Eu digo mesmo de coração, eles são mesmo incríveis! Eu amo estar aqui!”.
Também Aline fala com gratidão do que aqui recebe, mas admite que no início foi “muito desafiador”. “Eu estive antes num centro educativo e foi mais difícil adaptar-me aqui. Vim de um sítio muito fechado para um sítio muito aberto. Mas, as competências que eu ganhei lá foram muitas, foi uma oportunidade que eu agarrei, e continuei o meu percurso aqui na Maria Droste. Até hoje corre bem”.
Eu estive antes num centro educativo e foi mais difícil adaptar-me aqui. Vim de um sítio muito fechado para um sítio muito aberto
Lara, de 20 anos, veio para a instituição com 17, vive com Eufémia na Casa Andorinha e já estuda e trabalha.
“É já uma casa de preparação para vivermos sozinhas, para orientarmos a nossa vida com mais autonomia, com independência e, no fundo, também com uma consciência do que é a vida adulta e dos gastos. É muito importante”, refere.
Lara está na faculdade, no ISPA, a tirar o curso de Psicologia. "Gosto muito, muito, não me vejo a fazer outra coisa. E acho que estar acolhida aqui ajudou muito.”
“Eu estudo e trabalho, é um desafio muito grande. Quis tirar a carta, tinha as obrigações da casa e pensei: ‘se eu quero essas coisas todas tenho de me fazer à vida. Foi com essa vontade e esperança que fui à procura e encontrei trabalho, com crianças também, numa casa de acolhimento, e é ótimo, é mesmo o melhor dos dois mundos. Mas acho mesmo que esta casa proporciona coisas e ajudas que eu não tive antes e que muitas casas não têm. Pessoas que estão mesmo dispostas a ajudar, e isso é ótimo”, sublinha.
Um agradecimento que Aline reforça: “eles têm feito um trabalho incrível, mesmo nos dias em que nós não somos as melhores meninas para lidar, porque meninas não são tão fáceis como os rapazes. Mas, é uma admiração que eu tenho. Estas parcerias todas, o IRS, vão atrás para conseguir fazer mais dinheiro, elas realmente querem fazer com que isto cresça. São especiais e gostam realmente de nós”.
Aulas de defesa pessoal? “É importante para estas jovens e para qualquer mulher”
As parcerias com as associações que ali se instalaram permitem à Fundação garantir aos jovens apoios que de outro modo não teriam. Na Academia TEN conseguem apoio ao estudo, com a Dress for Success aprendem a vestir-se e a maquilhar-se, por exemplo, para ir a uma entrevista de emprego.
Inovadora é também a aula de defesa pessoal que, todas as semanas, "Docas", como quer ser apresentada, ali assegura em regime de voluntariado.
“Há já um ano que estou cá, venho todas as quartas-feiras visitar as meninas. Dou as aulas em cada casa, porque elas não estão todas juntas. Isso acaba por ser bom, porque eu ensino-lhes defesa pessoal, ensino-lhes Ju Jitsu, faço um bocadinho de boxe para elas libertarem toda a tensão e todas as raivinhas internas - na verdade, todas nós, mulheres, precisamos de libertar a nossa atenção -, e acabo por aprender muito mais e a sair daqui com o meu coração completamente cheio e preenchido com elas”, diz à Renascença.
“Faço Ju Jitsu de competição, esta não é a minha área profissional, mas é uma coisa que eu sei, que eu estudo e que venho a ensinar. Isto é importante para estas jovens. Mas, acima de tudo para qualquer mulher de hoje em dia. Há um ano que as minhas quartas-feiras são com elas. Elas dão-me muito mais do que eu acho que lhes dou a elas.”
“Fico muito feliz por ver que a missão continua”
A Fundação Maria de Droste foi criada em 1928 pelas religiosas de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor para acolher e ajudar jovens e mulheres em situação de risco. Funcionou como internato e nos anos 70 em regime de semi-internato. Em 2005 passou a funcionar apenas como casa de acolhimento, deixando de existir a escola básica de ensino mediatizado.
Em 2019, por falta de vocações, a gestão da Fundação foi entregue a leigos. “Já não tínhamos possibilidade a nível da congregação de ter aqui uma comunidade de irmãs”, explica à Renascença a irmã Fátima Pires.
De passagem por Lisboa, no dia em que visitámos a Fundação, falou com emoção e orgulho do trabalho que aqui vem fazer. “Fico sempre muito feliz quando venho aqui, porque vejo que a missão continua, mais adaptada, é certo, aos nossos dias, mas continua como era quando a passámos, na sua essência, no seu carisma”.
Os leigos que ficaram à frente da Fundação já tinham ligação à congregação. “Já estavam aqui a trabalhar, faziam parte da equipa educativa e técnica, e foi a estes leigos que nós confiámos esta missão”.
A congregação ainda tem seis dezenas de religiosas em Portugal que continuam a trabalhar no apoio a jovens e mulheres em dificuldade, incluindo violência doméstica.
“O nosso carisma e missão vai nesta linha, de ajudar mulheres e jovens em dificuldade. Temos uma instituição mais ou menos igual a esta em Ermesinde. Trabalhamos com mulheres vítimas de violência doméstica e não só, mães e filhos. Temos outra em Pexiligais, em Algueirão, Mem Martins, aqui na zona de Lisboa. E temos também uma nos Açores, em Ponta da Delgada."
“Eu não era a mesma se não trabalhasse aqui”
Para quem trabalha na Fundação Maia Droste há uma satisfação evidente com o que já se conseguiu nestes sete anos de nova gestão, mantendo o foco que já existia.
“Não há nenhum dia em que nós não acordemos a pensar que estamos a mudar a vida destas jovens, e a quebrar este ciclo de problemas de geração em geração. Eu lembro-me bem, em 2012, quando aqui cheguei, havia miúdas que os próprios pais já tinham sido acolhidos. Atualmente, posso dizer que não vejo tanto isso a acontecer, que efetivamente já existe uma consciência maior do que é que há a fazer para evitar certos problemas na fase adulta”, diz Maria Lopes.
Para Marisa Ferreira, a Fundação “não é bem um local de trabalho, é quase como a minha casa, uma extensão de família. A força e a resiliência que estas miúdas têm, naqueles momentos que eu tenho mais difíceis na minha vida pessoal, em que tenho problemas, elas inspiram-me muito!”. E agradece o crescimento que sente “enquanto pessoa”.
“Eu não era a mesma Marisa se não trabalhasse aqui. É aquilo que eu sinto todos os dias.”