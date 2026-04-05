Conversas de Páscoa. A mais bela história do mundo

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O que é viver a ressurreição? Como é que pode acontecer no dia a dia? O que explica que os cómodos não cheguem à Páscoa? Neste dia, em que se celebra a Ressurreição de Cristo, os jesuítas Duarte Rosado, Samuel Beirão e Nelson Faria conversam sobre ressurreição, mistério, liberdade e paz.

"Temos a mais bela história do mundo, mas é uma história que só ganha carne, que só se encarna, como o próprio Deus encarna, quando começo a vivê-la como uma experiência e não como um manual de sobrevivência", diz o padre Nelson Faria.

"Isso também é um problema para a Igreja hoje. Muitos estão a olhar para a nossa fé como o último reduto de resistência civilizacional. O cristianismo não foi criado para salvar o Ocidente. O cristianismo é o anúncio de uma fé, é o anúncio de uma boa nova, é o anúncio da ressurreição de Deus."

Os três padres, ligados à pastoral da juventude e vocacional da Companhia de Jesus, são autores do podcast “Provoca”, um projeto que pretende suscitar boas perguntas sobre Deus e sobre o mundo.

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