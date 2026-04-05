Nova carta pastoral. Patriarca diz que é preciso “escutar” aqueles que se afastaram da fé e convida a mudar “o que for preciso”

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, publicou este Domingo de Páscoa uma carta pastoral em que pede uma “reflexão profunda e sincera”, perante a diminuição de fiéis das últimas décadas, e convida a Igreja a mudar “corajosamente o que for preciso”.

O documento, intitulado “Levanta-te, Igreja de Lisboa e resplandece em Cristo”, assinado este domingo, no final da missa, na Sé de Lisboa, destaca a necessidade de “escutar aqueles que se afastaram, compreender as suas dúvidas e críticas legítimas” e convoca a um “grande movimento missionário de retorno às fontes e de saída ao encontro de todos”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Não podemos ficar de braços cruzados, esperando que os afastados voltem por si mesmos. A Igreja deve ir ao encontro deles”, escreve o Patriarca, sublinhando, ainda, a importância de purificar aquilo que no clero e nos leigos “não foi fiel ao Evangelho” e acabou por desanimar os que atualmente estão mais longe.

D. Rui Valério cita o Papa Francisco, que preferia uma “Igreja acidentada e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento”, para fazer o mesmo pedido à sua diocese. “É melhor arriscar-se e sair ao encontro das pessoas, do que permanecer numa bolha de autopreservação”, escreve.

“Experiência de fé morna” e “rigidez e formalismo” nas comunidades

Na carta sobre a missão da Igreja de Lisboa, o bispo considera que é preciso “revisitar” o que levou a um afastamento da “prática regular da fé”, mais notório sobretudo depois da pandemia da Covid-19. “Muitas comunidades notaram uma diminuição significativa na participação e um certo arrefecimento de vida de fé”, alerta o prelado.

Como explicação para este fenómeno, D. Rui Valério aponta “fatores mais profundos”, como “um crescente secularismo”, “escândalos que feriram a credibilidade eclesial”, “uma experiência de fé morna ou pouco significativa que não convenceu muitas almas”, a par de “ritmos de vida que deixam pouco espaço para Deus”. No âmbito mais específico da vida da Igreja, como forma de aproximação dos fiéis mais distantes, o bispo indica a necessidade de “superar a rigidez e o formalismo que, por vezes, transformam as comunidades num espaço frio” e salienta a importância de os cristãos terem “uma vida coerente” que “fala por si” a quem está mais longe, além de uma capacidade de escuta “sem julgar”. “Muitas vezes, alguém pode reaproximar-se porque encontrou um rosto amigo e acolhedor que lhe mostrou o rosto de Cristo misericordioso”, refere.

Segundo D. Rui Valério, o clericalismo, "a liturgia mal preparada ou sem vida", homilias pouco ligadas à vida são "posturas eclesiais que, em vez de atraírem, repelem".