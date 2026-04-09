Padres influencers. "Não fui ordenado para a internet, mas para servir o povo que também habita a internet"

É na Igreja de Santa Maria dos Olivais que o vigário paroquial nos recebe. É o número dois tanto nesta paróquia como na dos Olivais Sul, tarefa a que junta a de capelão num hospital da CUF. O padre Pedro Figueiredo tem 34 anos e mais de 70 mil seguidores no Instagram. No TikTok conta com cerca de 25 mil, mas ao mesmo tempo tem vídeos a superar as 300 mil visualizações (sendo que cada utilizador pode ver o mesmo vídeo várias vezes). Pelo Facebook os números são mais modestos, mas mesmo assim bastante altos, especialmente para a realidade do clero português: cerca de 12 mil seguidores.

Em termos comparativos, o Patriarcado de Lisboa não chega aos 8 mil seguidores no Instagram e um movimento tipicamente de jovens como os jesuítas do CUPAV (Centro Universitário Padre António Vieira) regista cerca de 13 mil.

Baptizado “bem cedo”, admite que nem sempre foi católico. Filho de pais separados, cresceu "num ambiente não muito católico e até com algumas feridas expostas em relação à Igreja”. Estudou em colégios católicos, mas quando entrou na Universidade (Católica, curiosamente), dizia-se “um convicto ateu”. Uma morte de um familiar fê-lo começar a rezar e a Missão País acabou por ser o ponto de viragem. Acompanhado na Igreja de São Nicolau, acabou por entrar para o seminário depois de concluir um curso de gestão que já não lhe “preenchia o coração”.

Admitindo que já tinha uma “vontade enorme de fazer vídeo”, foi para promover uma festa paroquial que gravou as imagens que o lançaram no mundo digital. “Decidi fazer um vídeo na brincadeira para convidar as pessoas. Sabia que o algoritmo ia pegar na localização e ia enviar o vídeo às pessoas daqui e, de facto, a festa teve o dobro da receita operacional, ou pelo menos o dobro das vendas, do que costuma ter. Há de ter sido porque já era o terceiro ano da festa – portanto há um crescimento natural daí –, mas acreditamos que houve alguma exponenciação a partir do trabalho no digital”.