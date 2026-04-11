Papa em África. "Vai ser uma visita com muita alegria, muita festa, muita vida"

O padre e jornalista Tony Neves conhece bem o continente africano, onde já foi missionário e, nas atuais funções de conselheiro geral dos espiritanos, acompanha e dá assistência aos que estão no terreno em vários países. Em entrevista à Renascença, olha para as várias etapas da viagem pastoral que, de 13 a 23 de abril, vai levar o Papa a quatro países.

Da difícil realidade na Argélia – onde os cristãos são “tolerados”, mas já quase não existem –, passando pelos Camarões – onde há “muita vontade de acolher o Papa –, e por Angola – que “tem os seminários cheios” e está a multiplicar dioceses –, terminando na Guiné Equatorial – o único país africano de língua espanhola, mas que integra os PALOP, e onde a Igreja Católica “está muito forte” , o sacerdote antecipa uma visita marcante.

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O Papa vai a quatro países africanos: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Como podemos ler a escolha destes destinos, entre tantos outros países possíveis em África?

Eu só percebo o início da viagem, pela Argélia. O Papa é agostiniano e vai especificamente a Annaba, antiga Hipona, onde Santo Agostinho foi grande bispo. Estará também em Argel, o que é normal, é a capital, mas claramente ele vai à Argélia por causa de Annaba.

É um espaço importante em termos da história inicial da Igreja, porque até ao século V era uma Igreja muito florescente, chegou a haver três Papas originários daquela área que hoje é a Argélia. Agostinho foi um dos expoentes máximos da filosofia e da teologia, e era bispo em Hipona - Annaba atualmente. Mas, depois, houve as invasões vindas da Península Arábica, e em muito pouco tempo o cristianismo foi quase desfeito.

Argélia. “Muitos vão ver um cristão pela primeira vez”

E hoje é um país maioritariamente muçulmano.

Sim, quase 100% muçulmano, com muito pouca liberdade religiosa. A liberdade de conversão é nula. A Igreja Católica hoje é residual, faz um exercício belíssimo de presença e diálogo inter-religioso, e pouco mais pode fazer.

É muito difícil obter vistos para trabalhar lá. Nós, espiritanos, estamos lá - não na diocese de Argel, mas na Diocese de Oran – há mais de 50 anos. Alguns missionários nasceram ali, no tempo colonial francês.

Mas, é uma área complicadíssima, e é uma presença que temos de reequacionar sempre, porque há quem saia e depois não tem visto para regressar, os vistos para os novos são concedidos a conta gotas e com muita dificuldade, e há regras muito rigorosas: nós só podemos trabalhar com estrangeiros. Aliás, a Igreja Católica só é tolerada para poder acompanhar espiritualmente as pessoas que não são argelinas e estão ali a trabalhar, e sendo de origem cristã, o governo ainda tolera que haja um acompanhamento espiritual destas pessoas.

A situação é complicada. Todos nos recordamos do filme que foi feito sobre os monges de Tibhirine, que foram barbaramente assassinados (em 1996), só escapou um porque estava escondido. Isso deu origem ao filme "Dos homens e dos Deuses", que teve muita repercussão, foi muito visto e analisado. Mas, a verdade é que a situação na Argélia vai continuar a ser uma situação de puro e duro diálogo interreligioso como nós, cristãos, o concebemos. Porque para a Argélia, enquanto Argélia, e para o governo argelino, a nossa presença só incomoda.

Nesse sentido, esta é uma etapa corajosa desta viagem?

Sim, é corajosa. Recebi bastante informação, sobretudo de França, sobre esta viagem e sobre a Argélia, e uma das coisas que li e achei muito interessante é que esta visita é sobretudo importante para os argelinos – que nas redes sociais, ou se as televisões estatais transmitirem, vão ver um cristão pela primeira vez. Há uma enorme geração de argelinos que não sabe que existem cristãos, e com a ida do Papa irão ver um cristão pela primeira vez na sua história.

E um cristão especial, que os representa.

O chefe da Igreja Católica.

Nesse sentido, é uma etapa simbólica?

É simbólica e é importante. Mas, claro, para o Papa é, sobretudo, uma ida às suas raízes, à sua fonte, enquanto monge agostinho de origem.

Camarões. “Vi muita pessoas com uma vontade enorme de fazer tudo para acolher o Papa”

A viagem prossegue nos Camarões, onde o padre Tony Neves esteve em missão já este ano, em janeiro.

Sim, um mês inteiro. É uma realidade completamente diferente. Apesar de ser um país desequilibrado, porque tem uma parte francófona que manda, e uma parte anglófona que se quer tornar independente, tem também uma parte maioritariamente cristã e outra que é de maioria muçulmana.

É um país que se está a estruturar. O Papa é muito prudente nas escolhas que faz, porque vai à capital política, Yaoundé, onde passei boa parte do tempo em que lá estive, sobretudo nas periferias, onde os espiritanos têm diversas paróquias e missões; vai a Douala, que é a grande cidade económica, o grande porto, e depois vai a Bamenda, que é a maior cidade do espaço anglófono.

Tive oportunidade de visitar o leste e extremo norte do país. Maroua foi muito falado, em relação à hipótese do Papa não ir, por questões de segurança. Com os ataques do Boko Haram, a partir de 2014, a cidade e a região, que era muito turística e visitada mesmo por europeus, neste momento está completamente parada. As embaixadas dos países europeus e norte-americanos obrigaram os seus missionários a abandonar a região, porque houve o rapto de três missionários, foi muito complicado. Eu, nos cinco dias em que lá estive, só vi um rosto branco, e visitei diversas missões. E porquê? Porque só um espiritano espanhol que está lá há 40 anos, que fala fulfulde, que é a língua local, e fala o árabe. Está na casa do encontro, que é um espaço onde islâmicos, católicos e protestantes acolhem muitos jovens e têm uma grande biblioteca. É um centro para promover o diálogo e a paz, e ele, o padre Juan Antonio, um basco, todo forte, está lá há 40 anos e diz que não sai, embora a embaixada de Espanha o tivesse exigido.

É o único estrangeiro que reside ali. Mesmo os chineses, que tinham lá muitas lojas, todos abandonaram aquela área, porque o Boko Haram quando entra é para a destruição total. É uma área pouco segura, é complicado.

O Papa não irá aí, vai a Yaoundé, Douala e Bamenda, mas naturalmente que essa área estará nas preocupações do Papa, e os Camarões vão ter de ajudar a resolver este problema.