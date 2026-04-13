Papa Leão XIV
Reveja a visita de Papa Leão à Grande Mesquita de Argel
13 abr, 2026 - 15:39 • Redação
Leão XIV inicia esta segunda-feira uma viagem a quatro países africanos. A agenda inclui 11 cidades e 17 voos, numa visita que destaca a diversidade cultural e religiosa da região.
Durante a tarde desta segunda-feira, o líder da Igreja Católica, que visita pela primeira vez a Argélia, vai visitar a Grande Mesquita, em Mohammadia, nos arredores da capital. Este é um dos maiores locais de culto islâmico do mundo, mas também o centro de acolhimento dirigido pelas irmãs agostinianas missionárias em Bab El Oued.
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