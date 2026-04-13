Uma Igreja em renovação: Vila Real dá novo impulso ao caminho sinodal
13 abr, 2026 - 07:53 • Olímpia Mairos
Encontros sinodais arciprestais convidam os fiéis a participar na renovação pastoral e no caminho sinodal da Igreja.
A Diocese de Vila Real vai promover Encontros Sinodais Arciprestais, apresentados como momentos de comunhão, escuta e discernimento pastoral. Ao todo serão oito encontros, sendo que o primeiro terá lugar já no próximo sábado, no Seminário de Vila Real, Arciprestado Centro I.
A iniciativa pretende envolver todo o Povo de Deus na reflexão sobre os caminhos da Igreja diocesana, reforçando a participação e a corresponsabilidade de todos na vida e missão da Igreja.
Na mensagem de Páscoa dirigida aos cristãos da diocese, D. António Augusto Azevedo sublinhava a importância deste caminho sinodal, apelando a que as assembleias a realizar nos arciprestados e paróquias sejam verdadeiras experiências de graça, comunhão e renovação pastoral.
O bispo de Vila Real destacava ainda a necessidade de concretizar uma comunhão mais plena na vida da Igreja, com uma participação mais efetiva dos leigos, mais de meio século após o Concílio.
Nesse sentido, apontava que o crescimento da sinodalidade poderá contribuir para a revitalização do ministério dos presbíteros, promovendo uma maior colaboração, partilha e entreajuda, bem como uma melhor articulação entre as comunidades.
Como sintetizava, trata-se de um caminho que deve favorecer “uma verdadeira renovação pastoral”.
Para compreender melhor o alcance desta iniciativa, a Renascença falou com o coordenador da equipa sinodal, padre Márcio Martins.
O que são, em concreto, estes Encontros Sinodais Arciprestais?
Os Encontros Sinodais Arciprestais são espaços de escuta sinodal realizados nas várias zonas pastorais da diocese, com o objetivo de dar cumprimento a uma das propostas do Documento Final do Sínodo de 2024 e de continuar a aplicar, nas diversas realidades eclesiais, o método sinodal.
Porque surge esta iniciativa neste momento da vida da diocese?
Na reflexão feita pela equipa diocesana e pelo bispo diocesano, em linha com a aplicação do Documento Final do Sínodo de 2024, surgiu a proposta de, durante o ano civil de 2026, realizar até ao verão Assembleias Sinodais nos arciprestados e, posteriormente, até ao final do ano, replicá-las em cada paróquia ou conjunto de paróquias.
O que se espera alcançar, na prática, com estes encontros?
Espera-se que sejam instrumentos de consolidação do processo sinodal na diocese, à luz do caminho feito desde 2021 até às assembleias sinodais (extraordinária, em 2023, e ordinária, em 2024). Em 2025 realizou-se uma sessão conjunta entre o Conselho de Presbíteros e o Conselho Diocesano de Pastoral, vivida segundo o método sinodal de escuta do Espírito. Agora, pretende-se que este processo chegue aos arciprestados e às paróquias.
Quem é chamado a participar?
Nesta fase, participarão elementos das várias paróquias de cada arciprestado — entre dois a quatro por paróquia, dependendo da sua dimensão. Estes serão corresponsáveis por dinamizar o processo sinodal nas respetivas comunidades. Assim, o arciprestado, enquanto estrutura eclesial intermédia, assume um papel articulador para que a sinodalidade se concretize em cada comunidade.
Como garantir que não participam apenas os mais envolvidos de sempre?
Esse cuidado caberá a cada pároco, procurando envolver pessoas para além dos grupos habituais. Ainda assim, nesta fase, esse critério não é determinante, pois o objetivo principal é que as assembleias arciprestais sejam espaços eficazes de vivência da sinodalidade, capazes de contagiar as comunidades de base.
Os leigos terão uma participação efetiva nas decisões?
Não faz sentido promover assembleias, seja em que realidade for, se o discernimento e a escuta do Espírito não se traduzirem também numa efetiva participação nas decisões. A sinodalidade implica precisamente isso: caminhar juntos, escutar todos e valorizar os contributos de cada batizado.
Neste sentido, espera-se que os leigos não sejam apenas chamados a participar nos momentos de reflexão, mas que tenham um papel ativo no processo de discernimento e nas opções pastorais que daí resultam. Trata-se de reforçar uma corresponsabilidade real na vida da Igreja, onde cada um, segundo a sua vocação e missão, é chamado a contribuir para o bem comum e para a construção da comunidade.
E os jovens, como pensam envolvê-los neste processo?
A pastoral juvenil não pode, de forma alguma, ficar à margem deste caminho sinodal. Há uma preocupação clara em escutar os jovens, compreender as suas inquietações e integrar os seus contributos no processo de discernimento da Igreja.
Ao mesmo tempo, não se trata apenas de os envolver, mas também de os desafiar a assumir um papel ativo como protagonistas da missão. Os jovens são chamados a participar, a corresponsabilizar-se e a trazer a sua visão, criatividade e entusiasmo para a vida das comunidades.
Este processo sinodal é também uma oportunidade para que se sintam verdadeiramente parte da Igreja, não como destinatários, mas como agentes vivos na construção do seu presente e futuro.
Como vão decorrer os encontros?
Os encontros decorrerão segundo o método sinodal de escuta do Espírito, procurando ser fiéis a este processo. Há um grande empenho dos arciprestes e dos membros do Conselho Diocesano de Pastoral de cada arciprestado em garantir essa fidelidade, quer nos métodos, quer nas formas de acolhimento e participação.
Haverá espaço para um diálogo livre e aberto?
Sim. O método sinodal assenta precisamente na criação de espaços de escuta verdadeira, onde cada participante é convidado a expressar-se com liberdade, respeito e responsabilidade. Esta abertura é essencial para que o discernimento comunitário seja autêntico e não apenas formal.
Mais do que um simples debate de ideias, trata-se de um processo de escuta mútua e de atenção ao Espírito Santo, onde todas as vozes podem contribuir para a construção de caminhos comuns. Por isso, tudo o que limite essa liberdade, condicione a participação ou feche o diálogo contraria o espírito sinodal e compromete a qualidade do discernimento.
Garantir um ambiente de confiança, onde todos se sintam acolhidos e ouvidos, é uma condição fundamental para que estes encontros produzam frutos reais na vida da Igreja.
Que temas estarão em destaque?
Os temas resultam da assembleia conjunta entre o Conselho de Presbíteros e o Conselho Diocesano de Pastoral e são três:
- De que forma as paróquias e os arciprestados valorizam os conselhos de carácter sinodal e como podem ser mais representativos da unidade eclesial?
- Que serviços e ministérios são necessários para que a Igreja seja expressão de comunhão e participação na missão, e como devem organizar-se segundo um estilo sinodal?
- Que reorganizações são mais urgentes na realidade concreta?
Há abertura para abordar questões mais sensíveis ou críticas?
Sim. As questões mais sensíveis ou críticas fazem parte da vida real das comunidades e, quando surgem no processo de discernimento, devem ser acolhidas com atenção, respeito e responsabilidade. Ignorá-las ou evitá-las seria contrariar o próprio espírito da sinodalidade.
O caminho sinodal convida precisamente a uma escuta sincera e corajosa, capaz de enfrentar desafios, tensões e fragilidades, sempre à luz do Espírito Santo. Estas questões, quando bem acompanhadas, podem tornar-se oportunidades de crescimento, purificação e renovação da vida eclesial.
Por isso, mais do que evitar temas difíceis, importa criar condições para que possam ser partilhados num clima de confiança, contribuindo para um discernimento mais verdadeiro e profundo.
Como serão recolhidos os contributos dos participantes?
Cada arciprestado contará com uma equipa que, em articulação com o arcipreste, recolherá os contributos apresentados em plenário e os enviará posteriormente à equipa sinodal.
De que forma esses contributos vão influenciar a ação da diocese?
Espera-se que os planos pastorais — diocesanos, arciprestais e paroquiais — integrem de forma concreta os contributos recolhidos nestas assembleias, não apenas como um exercício formal, mas como um verdadeiro ponto de partida para a ação pastoral.
A intenção é que o caminho da Igreja se construa a partir da realidade vivida nas comunidades, das suas alegrias, desafios e inquietações, dando voz a todos os batizados. Desta forma, os planos pastorais poderão tornar-se mais próximos, realistas e ajustados às necessidades concretas das pessoas e dos territórios.
Trata-se, no fundo, de passar de uma lógica mais centralizada para um processo mais participado e corresponsável, onde o discernimento comunitário influencia efetivamente as decisões e orientações da vida pastoral.
O que distingue estes encontros de outras iniciativas pastorais?
O que distingue estes encontros é, antes de mais, o método sinodal de escuta do Espírito, que está no centro de todo o processo. Não se trata apenas de organizar mais uma atividade pastoral, mas de viver uma experiência concreta de discernimento comunitário, onde todos são chamados a escutar, a partilhar e a caminhar juntos.
Este método implica tempo, silêncio, oração e uma escuta atenta — não só uns dos outros, mas também da ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Ao contrário de outras iniciativas mais centradas na programação ou na execução de atividades, aqui o foco está no processo de escuta e na construção conjunta de caminhos.
É precisamente esta dinâmica que pode abrir espaço a uma verdadeira renovação da vida eclesial, tornando as comunidades mais participativas, corresponsáveis e atentas aos sinais dos tempos.
Como evitar que este processo se fique por boas intenções?
Para que este caminho não se reduza a um conjunto de boas intenções, são fundamentais algumas atitudes concretas e assumidas por toda a comunidade. Desde logo, o entusiasmo, capaz de mobilizar as pessoas e de gerar envolvimento real nas diversas etapas do processo.
É igualmente necessária coragem, para escutar com verdade e acolher aquilo que pode desafiar, questionar ou mesmo exigir mudanças na forma como a vida eclesial tem sido organizada. O discernimento sinodal implica abertura ao novo e disponibilidade para sair de zonas de conforto.
Por fim, é indispensável a conversão, entendida como uma mudança efetiva de mentalidades, práticas e dinâmicas. Isso significa ultrapassar imobilismos, resistências e rotinas instaladas, permitindo que aquilo que for discernido em conjunto tenha consequências concretas na vida das comunidades.
Só assim este processo poderá produzir frutos duradouros e contribuir para uma autêntica renovação pastoral.
Que principais desafios antecipam?
O principal desafio é a perseverança. Apesar dos passos já dados, há ainda um longo caminho a percorrer. Como afirmou o Papa Francisco, a sinodalidade é hoje o modo de ser Igreja, segundo a vontade de Deus, numa dinâmica de escuta e discernimento do Espírito Santo.
Pode haver resistência por parte de algumas comunidades?
Sim, como em todos os processos de mudança, é natural que surjam resistências. Muitas vezes manifesta-se a tentação de dizer “sempre foi assim”, como forma de preservar práticas já conhecidas e que dão alguma sensação de segurança.
No entanto, o caminho sinodal convida precisamente a ir além dessas lógicas, abrindo espaço à novidade que o Espírito Santo suscita na vida da Igreja. Não se trata de mudar por mudar, mas de discernir juntos, com responsabilidade e fé, quais são os caminhos mais adequados para responder aos desafios atuais.
Este processo exige abertura interior, disponibilidade para escutar e capacidade de confiar que o Espírito continua a guiar a Igreja. Mais do que nos fixarmos no passado, somos chamados a olhar com esperança para o futuro, caminhando em conjunto e procurando, em cada momento, a vontade de Deus.
Que mensagem deixa aos diocesanos antes do início destes encontros?
A mensagem pode resumir-se num apelo à confiança no Espírito Santo e ao compromisso com este caminho sinodal. Como tem sido sublinhado, mais do que caminhar depressa, importa caminhar juntos.
Recordando também as palavras do Papa Leão XIV, “a sinodalidade é um caminho fora do qual tudo murcha”. Por isso, é essencial deixarmo-nos tocar pela força do Espírito, sem pressas nem imobilismos. Como refere o nosso bispo, não importa caminhar depressa, mas sim caminharmos juntos. E, acima de tudo, não ter medo de viver — e assumir — a sinodalidade.