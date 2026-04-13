Uma Igreja em renovação: Vila Real dá novo impulso ao caminho sinodal

Quem é chamado a participar?

Nesta fase, participarão elementos das várias paróquias de cada arciprestado — entre dois a quatro por paróquia, dependendo da sua dimensão. Estes serão corresponsáveis por dinamizar o processo sinodal nas respetivas comunidades. Assim, o arciprestado, enquanto estrutura eclesial intermédia, assume um papel articulador para que a sinodalidade se concretize em cada comunidade.

Como garantir que não participam apenas os mais envolvidos de sempre?

Esse cuidado caberá a cada pároco, procurando envolver pessoas para além dos grupos habituais. Ainda assim, nesta fase, esse critério não é determinante, pois o objetivo principal é que as assembleias arciprestais sejam espaços eficazes de vivência da sinodalidade, capazes de contagiar as comunidades de base.

Os leigos terão uma participação efetiva nas decisões?

Não faz sentido promover assembleias, seja em que realidade for, se o discernimento e a escuta do Espírito não se traduzirem também numa efetiva participação nas decisões. A sinodalidade implica precisamente isso: caminhar juntos, escutar todos e valorizar os contributos de cada batizado.

Neste sentido, espera-se que os leigos não sejam apenas chamados a participar nos momentos de reflexão, mas que tenham um papel ativo no processo de discernimento e nas opções pastorais que daí resultam. Trata-se de reforçar uma corresponsabilidade real na vida da Igreja, onde cada um, segundo a sua vocação e missão, é chamado a contribuir para o bem comum e para a construção da comunidade.

E os jovens, como pensam envolvê-los neste processo?

A pastoral juvenil não pode, de forma alguma, ficar à margem deste caminho sinodal. Há uma preocupação clara em escutar os jovens, compreender as suas inquietações e integrar os seus contributos no processo de discernimento da Igreja.

Ao mesmo tempo, não se trata apenas de os envolver, mas também de os desafiar a assumir um papel ativo como protagonistas da missão. Os jovens são chamados a participar, a corresponsabilizar-se e a trazer a sua visão, criatividade e entusiasmo para a vida das comunidades.

Este processo sinodal é também uma oportunidade para que se sintam verdadeiramente parte da Igreja, não como destinatários, mas como agentes vivos na construção do seu presente e futuro.

Como vão decorrer os encontros?

Os encontros decorrerão segundo o método sinodal de escuta do Espírito, procurando ser fiéis a este processo. Há um grande empenho dos arciprestes e dos membros do Conselho Diocesano de Pastoral de cada arciprestado em garantir essa fidelidade, quer nos métodos, quer nas formas de acolhimento e participação.

Haverá espaço para um diálogo livre e aberto?

Sim. O método sinodal assenta precisamente na criação de espaços de escuta verdadeira, onde cada participante é convidado a expressar-se com liberdade, respeito e responsabilidade. Esta abertura é essencial para que o discernimento comunitário seja autêntico e não apenas formal.

Mais do que um simples debate de ideias, trata-se de um processo de escuta mútua e de atenção ao Espírito Santo, onde todas as vozes podem contribuir para a construção de caminhos comuns. Por isso, tudo o que limite essa liberdade, condicione a participação ou feche o diálogo contraria o espírito sinodal e compromete a qualidade do discernimento.

Garantir um ambiente de confiança, onde todos se sintam acolhidos e ouvidos, é uma condição fundamental para que estes encontros produzam frutos reais na vida da Igreja.

Que temas estarão em destaque?

Os temas resultam da assembleia conjunta entre o Conselho de Presbíteros e o Conselho Diocesano de Pastoral e são três:

De que forma as paróquias e os arciprestados valorizam os conselhos de carácter sinodal e como podem ser mais representativos da unidade eclesial? Que serviços e ministérios são necessários para que a Igreja seja expressão de comunhão e participação na missão, e como devem organizar-se segundo um estilo sinodal? Que reorganizações são mais urgentes na realidade concreta?

Há abertura para abordar questões mais sensíveis ou críticas?

Sim. As questões mais sensíveis ou críticas fazem parte da vida real das comunidades e, quando surgem no processo de discernimento, devem ser acolhidas com atenção, respeito e responsabilidade. Ignorá-las ou evitá-las seria contrariar o próprio espírito da sinodalidade.

O caminho sinodal convida precisamente a uma escuta sincera e corajosa, capaz de enfrentar desafios, tensões e fragilidades, sempre à luz do Espírito Santo. Estas questões, quando bem acompanhadas, podem tornar-se oportunidades de crescimento, purificação e renovação da vida eclesial.

Por isso, mais do que evitar temas difíceis, importa criar condições para que possam ser partilhados num clima de confiança, contribuindo para um discernimento mais verdadeiro e profundo.

Como serão recolhidos os contributos dos participantes?

Cada arciprestado contará com uma equipa que, em articulação com o arcipreste, recolherá os contributos apresentados em plenário e os enviará posteriormente à equipa sinodal.