Papa Leão XIV
🔴 Papa Leão XIV nos Camarões: encontro no Palácio dos Congressos
15 abr, 2026 - 16:30 • Redação
Leão XIV iniciou esta segunda-feira uma viagem a quatro países africanos. A agenda inclui 11 cidades e 17 voos, numa visita que destaca a diversidade cultural e religiosa da região. Esta quarta-feira, o Papa chega aos Camarões onde ficará até sábado.
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