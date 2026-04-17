Papa Leão XIV
🔴 Em direto: Santa Missa no Aeroporto de Yaoundé-Ville
17 abr, 2026 - 17:45 • Redação
Leão XIV celebra esta sábado a Santa Missa no Aeroporto de Yaoundé-Ville. Estas serão as últimas horas de Leão XIV nos Camarões, que partirá para Angola. Por volta das 15 horas (hora de Lisboa), o Papa chegará ao Aeroporto Internacional de Luanda "4 de Fevereiro".
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