Papa Leão XIV
🔴 Encontro do Papa Leão XIV com o Mundo Universitário na Universidade Católica da África Central
17 abr, 2026 - 16:07 • Redação
O Papa foi recebido esta quinta-feira em festa em Bamenda, região anglófona dos Camarões, marcada pela violência separatista. Leão XIV é o terceiro Papa a visitar o país, depois de João Paulo II, em 1985 e 1995, e Bento XVI, em 2009.
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