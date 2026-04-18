Papa Leão XIV
🔴 Leão XIV chega ao Aeroporto Internacional de Luanda “4 de Fevereiro”
18 abr, 2026 - 14:31 • Redação
Leão XIV celebrou esta sábado a Santa Missa no Aeroporto de Yaoundé-Ville, nos Camarões. Logo de seguida partiu para Angola onde ficará até terça-feira. O Papa chega ao Aeroporto Internacional de Luanda "4 de Fevereiro", por volta das 15 horas (hora de Lisboa).
Saiba Mais
- Angola recebe o Papa após três dias "inesquecíveis" nos Camarões
- Papa celebra missa para 200 mil pessoas em Douala
- Papa pede aos cristãos sinais de justiça e paz numa terra oprimida entre rivalidades e corrupções
- Casa de irmão do Papa Leão XIV alvo de uma ameaça de bomba
- Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"
- Angola recebe o Papa após três dias "inesquecíveis" nos Camarões
- Papa celebra missa para 200 mil pessoas em Douala
- Papa pede aos cristãos sinais de justiça e paz numa terra oprimida entre rivalidades e corrupções
- Casa de irmão do Papa Leão XIV alvo de uma ameaça de bomba
- Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"
Comentários