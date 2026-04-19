Papa Leão XIV
🔴 Leão XIV celebra Santa Missa em Kilamba, Angola
19 abr, 2026 - 08:00 • Redação
Leão XIV celebra este sábado a Santa Missa em Kilamba, Angola. Leão XIV está em Angola para uma visita de quatro dias.
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