Papa em Angola

O que esperam os angolanos da visita de Leão XIV a Angola?

19 abr, 2026 - 19:32 • Aura Miguel

Em Kilamba, fiéis falam numa "mensagem de esperança" que o Papa traz, despertando para a realidade social do país e numa perspetiva de renovação.

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Leão XIV foi até Luanda para pedir uma sociedade mais justa e tolerante e entre os milhares de angolanos que têm assistido aos seus discursos, há quem defenda a mensagem de esperança que possa renovar Angola.

A Renascença falou com alguns dos fiéis em Kilamba, onde o Papa celebrou uma missa este domingo.

Esta segunda-feira, Leão XIV irá deslocar-se até Saurimo, onde visitará uma casa de acolhimento e celebrará uma missa. Durante a tarde, o Papa tem um encontro com bispos, sacerdotes, consagrados, consagradas e agentes pastorais, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

Miguel Uful, jovem funcionário bancário

Mais paz, mais uma mensagem reconfortante para nós, para a própria Igreja, para o país em si, um despertar para a realidade social do país, por parte de quem lidera. Que todo o mundo reflita e se reveja na mensagem que o Papa vai trazer.

Leão XIV ontem teve palavras muito fortes na saudação às autoridades…

Sim, fez muito bem, tal como falou nos Camarões. Acho que é importante essa mensagem para despertar as pessoas, porque se calhar ainda não têm noção da realidade social do país que lideram.

E que realidade é essa?

Pobreza, alguma fome, muitas crianças. Enfim, um cenário um bocado triste.

Quando sair desta celebração, o que espera levar?

Espero levar uma mensagem de esperança, acima de tudo. Porque, à medida que a gente vai crescendo a esperança vai diminuindo. Precisamos também de uma mensagem de esperança para poder alcançar mais algumas coisas que eu acho ainda ser possível.

O Papa tem alertado muito para os jovens não se resignarem…

É exatamente isso que se trata, porque, como vê, há uma parte dos jovens que estão a sair do país com receio da realidade. Mas ainda estamos aqui e há esperança que o país também olhe para nós e nos mande para a frente.

Neuza Silva

"Eu espero que o Papa nos fortaleça mais, nos dê esperança. É uma alegria tê-lo aqui entre nós, então agradeço imenso que ele cá esteja, mas a nossa maior esperança é que ele nos dê força e que nos mantenha firmes na esperança, na fé do Jesus Cristo que tanto adoramos."

Horácio, professor

"Eu espero que ele deixe uma mensagem de esperança que renove as nossas esperanças, o espírito de fraternidade aqui a nível de Angola, que ajude também com que as nossas divergências partidárias, mais do que motivo de problema, seja um ingrediente para ajudar a unidade nacional na diferença. Sabe que o nosso país de Angola passa por uma situação social muito complicada, então queria ouvir do Santo Padre alguma mensagem que reconforte a minha alma."

César Salvas, estudante de Direito

"Para nós católicos, a visita da Sua Santidade Leão XIV está a ser um momento especial. E nós, como africanos e em particular angolanos, somos bem acolhedores e estamos recebê-lo da melhor forma. Agradecemos a sua visita a Angola e esperamos uma mensagem de unidade visto termos enfrentado várias dificuldades."

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