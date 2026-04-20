Papa Leão XIV
🔴 Veja em direto a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV em Saurimo, em Angola
20 abr, 2026 - 11:16
Esta segunda-feira, Leão XIV deslocou-se até Saurimo, no leste de Angola, onde vai celebrar a Santa Missa. O líder da Igreja Católica regressa ao início da tarde a Luanda, onde vai encontrar-se com os bispos e religiosos locais.
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