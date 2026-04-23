Crónica de uma vaticanista
O abraço a África do missionário que agora é Papa
23 abr, 2026 - 18:25 • Aura Miguel
Leão XIV passou dez dias em África, visitando quatro países: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Aqui ficam as impressões da vaticanista da Renascença, numa crónica de viagem.
Leão XIV escolheu quatro países muito diferentes para a primeira viagem apostólica a África do seu pontificado. Aparentemente, não existe um fio condutor entre a Argélia, os Camarões, Angola e Guiné Equatorial que possa explicar o porquê estes destinos e não outros, a não ser a sua clara preferência por África e Santo Agostinho, cuja sabedoria e exemplo continuam atuais e inspirou alguns dos seus discursos.
Interessante, é também a circunstância de os regimes políticos dos quatro países visitados serem todos de carácter autoritário ou mesmo, nalguns casos, totalitário.
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Fez questão de rezar em silêncio junto às ruínas da catedral de Hipona (atual Annaba), onde o seu “pai espiritual” foi bispo (no séc. IV) e encorajou o pequeno rebanho de católicos daquele país (apenas 0,02% da população), a darem testemunho da verdade, de olhos fixos no exemplo dos 19 mártires assinados nos anos 1990 por ódio à fé e recentemente beatificados.
Pediu para se combater "quem lucra com a desgraça alheia", que se eliminem "as causas do desespero e se multipliquem os oásis de paz", entre o Mediterrâneo e o Saara. Na Argélia e não só.
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Criticou as "tentativas neocoloniais" e as "contínuas violações do direito internacional" e condenou quem utiliza os "símbolos e palavras religiosas" como "linguagens blasfemas de violência e opressão".
Durante 11 dias, em 11 cidades e 26 discursos, Leão XIV pôs o dedo nas feridas destas terras africanas.
Revelou ao mundo as fragilidades dos respetivos regimes políticos — totalitários ou quase — condenou a chaga da corrupção, os graves desequilíbrios entre ricos e pobres, a exploração abusiva dos sub-solos por exploradores desonestos “que esquecem a salvaguarda da criação, os direitos das comunidades locais, a dignidade do trabalho e a proteção da saúde pública”.
O Papa lamentou a falta de protagonismo da sociedade civil e, sobretudo, dos jovens, a quem pediu para não se resignarem e lutarem pela justiça e paz nos seus países.
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O flagelo da corrupção foi apontado várias vezes e dirigiu duras aos senhores da guerra e recomendações aos governantes.
Pediu, sobretudo, “frutos de paz e fraternidade, sem mais guerras, nem injustiças, nem miséria, nem desonestidade, onde o Evangelho inspire os corações, as estruturas e os programas, para o bem de todos, ao serviço do bem comum e não de interesses particulares”.
E que cresçam espaços de liberdade e que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada.
Como peixe na água
Leão XIV cumpriu toda esta agenda sempre sereno, discreto e atento. Tão afável com a multidão e os simples, como com os chefes de Estado; tão disponível para pegar ao colo e até embalar dezenas de bebés (alguns recém-nascidos), como para dar a bênção aos milhares que o aguardavam, sobretudo, junto à nunciatura de Luanda.
Na sua preenchida agenda, inseriu, quase diariamente, visitas e encontros com o mundo do sofrimento, mostrou-se carinhoso com os mais vulneráveis em hospitais, lares de idosos e casas de acolhimento, numa prisão e num orfanato.
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Nunca se vislumbrou nele cansaço ou distração, nem mesmo nos momentos mais sufocantes do calor húmido africano.
Esteve, sempre e em todo o lado, “como peixe na água”.
Deste modo e ao longo desta grande viagem se foi revelando o novo Papa. Sempre educado e afável, certo daquilo que quer dizer, com poucas palavras e direto ao assunto, como aliás se verificou perante as declarações do presidente Trump que, a certa altura, ameaçaram desviar as atenções da viagem.
Num destes dias, entre viagens e aeroportos, o arcebispo de Luanda, D. Filomeno Vieira Dias, confidenciou à Renascença que tinha alertado o Papa para o tempo demasiado longo das celebrações africanas. Ao que Leão XIV lhe respondeu de imediato: “Senhor arcebispo, não se preocupe, eu sou missionário!”
De facto, em décadas de experiência, vividas em mais de 50 países do mundo, a vocação de Robert Prevost, feliz como missionário agostiniano, é agora é posta a render para benefício de todos. O que testemunhámos nestes dias foi a expressão desta sabedoria acumulada.
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