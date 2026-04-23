O abraço a África do missionário que agora é Papa

O flagelo da corrupção foi apontado várias vezes e dirigiu duras aos senhores da guerra e recomendações aos governantes.

Pediu, sobretudo, “frutos de paz e fraternidade, sem mais guerras, nem injustiças, nem miséria, nem desonestidade, onde o Evangelho inspire os corações, as estruturas e os programas, para o bem de todos, ao serviço do bem comum e não de interesses particulares”.

E que cresçam espaços de liberdade e que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada.

Como peixe na água

Leão XIV cumpriu toda esta agenda sempre sereno, discreto e atento. Tão afável com a multidão e os simples, como com os chefes de Estado; tão disponível para pegar ao colo e até embalar dezenas de bebés (alguns recém-nascidos), como para dar a bênção aos milhares que o aguardavam, sobretudo, junto à nunciatura de Luanda.

Na sua preenchida agenda, inseriu, quase diariamente, visitas e encontros com o mundo do sofrimento, mostrou-se carinhoso com os mais vulneráveis em hospitais, lares de idosos e casas de acolhimento, numa prisão e num orfanato.