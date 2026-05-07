Um ano de Leão XIV. Entre guerras e risco de cismas, Papa insiste na paz fora e dentro da igreja

A paz de Leão XIV

Com efeito, passado um ano da sua eleição, a instabilidade no mundo, agravou-se com novos focos de violência e guerra. Apesar dos seus constantes apelos à paz, “desarmada e desarmante” (na sua primeira intervenção na varanda da Basílica de São Pedro, referiu nove vezes a palavra “paz”) e insistências a favor do diálogo e da negociação, ao convidar os beligerantes a depor as armas e a cultivar frutos de paz e fraternidade, sem mais injustiças, ao serviço do bem comum e não de interesses particulares, as suas palavras, “saídas do Evangelho de Jesus” como ele mesmo explica, não têm pretensões políticas. Mas incomodam.

“A missão da Igreja é pregar o Evangelho, pregar a paz, em nome de tantas vítimas inocentes. Se alguém quiser criticar-me por pregar o Evangelho, espero simplesmente ser ouvido pelo valor das palavras de Deus”, disse recentemente a propósito de infelizes comentários de Donald Trump.

Nas viagens apostólicas que já realizou, primeiro à Turquia e ao Líbano e, mais recentemente, a quatro países africanos, a questão da paz e reconciliação marcou grande parte dos seus discursos e reflexões.

A aposta do Papa no diálogo com responsáveis políticos e líderes religiosos é uma constante. Com os muçulmanos, em Beirute, conseguiu juntar as duas fações, xiita e sunita, para uma conversa privada na nunciatura e, em Argel, ao visitar a maior mesquita da cidade, disse rezar pelo povo argelino e por todos os povos da terra, “para que a paz e a justiça do Reino de Deus se tornem presentes também entre nós; e para que todos nós estejamos cada vez mais convencidos da necessidade de sermos promotores da paz, da reconciliação, do perdão e daquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus para toda a sua criação”.

E, noutro contexto africano, denunciou que “o Santo nome de Deus não pode ser profanado pela vontade de domínio, pela prepotência e pela discriminação; acima de tudo, não deve nunca ser invocado para justificar escolhas e ações de morte”.

Poucos dias após a eleição, Leão XIV disse aos representantes das principais religiões: “Estou convencido de que, se estivermos de acordo e livres de condicionamentos ideológicos e políticos, poderemos ser eficazes em dizer ‘não’ à guerra e ‘sim’ à paz, ‘não’ à corrida ao armamento e ‘sim’ ao desarmamento, ‘não’ a uma economia que empobrece os povos e a Terra e ‘sim’ ao desenvolvimento integral”. E, mais tarde, aos diplomatas: “A paz constrói-se no coração e a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com as armas”.

No meio da instabilidade deste mundo, Leão XIV confiará, certamente, os seus anseios de paz à Virgem do Rosário de Pompeia, sem esquecer o destino de largos milhares de vítimas inocentes que continuam a sofrer os horrores da guerra e da violência.