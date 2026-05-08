André Azevedo Alves. “Papa tornou-se referência global num vazio de lideranças políticas”

André Azevedo Alves considera que os líderes mundiais “têm muito a aprender” com a diplomacia do Leão XIV que cumpre um ano de pontificado. Em entrevista à Renascença, este economista e docente da Católica considera que o Papa “ocupa um vazio que a Europa não conseguiu preencher”, o que faz com que a autoridade moral de Leão XIV seja um fator com peso geopolítico. Mais ainda no contexto da escalada verbal com Donald Trump, que “acentuou o protagonismo internacional do Papa”.

Vou começar por uma afirmação de um convidado recente da Renascença que disse que Leão XIV é, neste momento, talvez, a grande referência para as lideranças europeias, no contexto dos conflitos e na relação transatlântica — incluindo na forma como se defende das investidas verbais de Donald Trump. Revê‑se nessa caracterização?

Revejo‑me, mas faria uma modificação: substituía “lideranças europeias” por “lideranças mundiais”, talvez com maior ênfase no contexto ocidental. A Igreja é global, tem um peso histórico próprio e isso também é refletido pelo Papa. E, nas circunstâncias atuais, esse peso tem relevância geopolítica.

O que é que explica esse “peso geopolítico” de Leão XIV neste primeiro ano de pontificado?

Há elementos de continuidade: o apelo à paz, a centralidade do diálogo, a tentativa de mediar e de promover a resolução de conflitos. Mas há também elementos específicos do tempo que vivemos. E aqui o contexto transatlântico é decisivo.

Quando diz “contexto transatlântico”, a que fatores concretos se refere?

Dois fatores, essencialmente. O primeiro é a especificidade da atual liderança nos Estados Unidos, que não tem favorecido o caminho da paz e da resolução de conflitos — em alguns momentos, bem pelo contrário, infelizmente. Isso ajuda a explicar a tensão com o Papa. O segundo fator é a ausência de lideranças europeias fortes e credíveis, com verdadeira projeção internacional. Há uma desorientação que já vem de trás, mas que se acentuou. Esse vazio não pode ser ocupado totalmente pelo Papa, porque ele não é um líder político no sentido estrito. Mas faz com que a sua voz ganhe destaque e funcione até como incentivo às lideranças europeias.

Foi curioso ver como [Giorgia Meloni], apesar de politicamente próxima de Trump, se distanciou claramente na questão das tensões com Leão XIV

E como avalia a reação das lideranças europeias ao que o Papa tem dito e feito? Há ligação entre as duas esferas ou estão desligadas?

São esferas diferentes, e por isso a liderança do Papa não substitui os problemas de liderança europeia. O que pode acontecer — e isso depende dos líderes europeus — é aproveitar o impulso do Papa para perceber que existe um vazio por preencher. O Papa pode ser um aliado em dimensões decisivas: a resolução de conflitos e a preservação de uma ordem internacional minimamente regulada por regras e instituições, graças à sua autoridade moral, ao discurso e à ação. Mas há um trabalho que só pode ser feito por lideranças políticas europeias.

Vê algum líder europeu a perceber melhor essa oportunidade?

Destacaria Giorgia Meloni. Foi curioso ver como, apesar de politicamente próxima de Trump, se distanciou claramente na questão das tensões com Leão XIV. Foi um momento relevante. Dito isto, no conjunto das lideranças europeias, ainda há um longo caminho para aproveitar essa dinâmica que o Papa tem colocado em marcha. Ainda há muito a aprender e o Papa tornou-se referência global num vazio de lideranças políticas.