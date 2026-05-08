Papa na cidade da Camorra elogia "o profundo coração de Nápoles" que acolhe migrantes e refugiados

Este encontro com a população incluiu também testemunhos de vítimas da violência que existe na cidade. Fabio Varrella, 34 anos, engenheiro, contou que, em 2023, numa estação de serviço onde parou para abastecer a sua mota, foi atacado por dois rapazes que disparam vários tiros, ferindo-o gravemente. “Santidade, os rapazes já foram presos, mas no meu coração não há ódio, nunca os odiei porque percebi que aquele gesto não nascia deles, mas da realidade em que cresceram e das condições em que se formaram”, disse Varrella, que hoje faz voluntariado junto de jovens com antecedentes criminais.

Rebecca Rocco, 24 anos, apresentou-se ao Papa como “filha de um bairro onde a beleza aprendeu depressa a conviver com a dor”. A jovem testemunhou o medo que sentiu durante a adolescência e como foi resgatada por uma amizade nova e esperançosa num Centro de trabalho ligado ao Museu Diocesano de Nápoles que desenvolve projetos de trabalho para jovens em crise.



No final do encontro, onde não faltaram as famosas canções napolitanas e muita alegria, o Papa agradeceu o caloroso acolhimento e consagrou a cidade e toda a diocese de Nápoles a Nossa Senhora.



“Não tenhais medo nem desanimem!”, pediu o Papa aos católicos



Horas antes deste encontro, o Papa reuniu-se na Catedral com representantes do clero, consagrados e representantes da diocese. “Escutem-se uns aos outros, caminhem juntos e sejam missionários ao encontro da vida concreta das pessoas”, pediu Leão XIV. “Numa cidade marcada pela desigualdade, pelo desemprego jovem, pelo abandono escolar e pela fragilidade familiar, o anúncio do Evangelho não pode existir sem uma presença concreta e solidariedade, envolvendo cada um de nós: sacerdotes, religiosos e leigos. É uma missão que exige o contributo de todos”, frisou. “Não tenhais medo, não desanimeis e sede, por esta Igreja e por esta cidade, testemunhas de Cristo e semeadores do futuro!”

O pontífice venerou a relíquia com o sangue de S. Genaro e definiu Nápoles como uma cidade de mil cores, onde a cultura e as tradições do passado se misturam com a modernidade e a inovação, uma cidade onde uma religiosidade popular espontânea e efervescente se entrelaça com inúmeras fragilidades sociais, com muitas faces da pobreza” e “marcada por muito sofrimento e até ensanguentada pela violência”.

O Papa convidou a Igreja napolitana a preservar e assumir o método do Sínodo: “um exercício de escuta mútua, um envolvimento que não excluiu ninguém, uma sinergia humana, pastoral e espiritual entre paróquias, associações, pessoas consagradas e leigos, procurando dar voz mesmo àqueles que geralmente permanecem à margem”. Leão XIV pediu uma atitude de escuta que traga à luz “as expectativas, as feridas e as esperanças, dando-vos a imagem de uma Igreja chamada a emergir de si mesma, a converter o seu modo de vida, a encarnar-se no povo como luz de esperança”.

O Santo Padre regressou de helicóptero ao Vaticano, após um dia intenso de encontros e celebrações, não só em Nápoles mas também de manhã, no Santuário de Pompeia, onde celebrou missa e consagrou o seu pontificado à Virgem do Rosário.