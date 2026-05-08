“Tento incomodá-lo o menos possível”. 40 anos depois, o amigo Beppe ainda chama Bob ao Papa

Conheceram-se na década de 1980, em Itália. Na altura, Robert Prevost – hoje Papa Leão XIV – era um jovem sacerdote e Giuseppe Pagano estava ainda a terminar os estudos. Bob e Beppe, como ainda hoje se tratam, são amigos há mais de quatro décadas e membros da mesma ordem religiosa: a de Santo Agostinho.

Em 2013, estavam na Praça de São Pedro, no Vaticano, quando Francisco celebrou a missa de início de pontificado. “Quando o Papa Francisco passou ali, no papamóvel, viu [Prevost] ao longe e fez-lhe um gesto com o polegar. (…) Eu disse-lhe, tocando-lhe no braço, meio a brincar, que se tornaria bispo, em breve”, recorda, divertido, lembrando a emoção com que, 12 anos depois, viu o amigo tornar-se Papa.

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Desde a eleição, conversam com menos frequência, mas a amizade mantém-se. O ano passado, Giuseppe Pagano tornou-se presidente do Centro de Estudos Internacional do Papa Leão XIV que se propõe a acompanhar o Papa com estudos, formações e outras iniciativas. Aos 66 anos, é também prior da Basílica do Espírito Santo, em Florença.

Conhece o Papa há mais de 40 anos. É membro da Ordem de Santo Agostinho tal como ele. Que análise faz deste primeiro ano de pontificado?

Divido este ano em duas fases. Uma primeira fase que obviamente não foi uma escolha, e que consistiu em levar por diante a conclusão do Jubileu que já tinha começado [quando foi eleito]. Essa fidelidade tomou-lhe vários meses, até ao dia 6 de janeiro [data de encerramento do Jubileu]. Aí viu-se o seu modo de agir. Quis apostar na unidade e na comunhão na Igreja. O tema da paz estava evidentemente no seu coração, impulsionado também pelos acontecimentos, pelos conflitos que surgiram.

Depois há uma segunda fase, a partir da conclusão do Jubileu, mais conduzida por ele, pela sua personalidade, com viagens que mostraram claramente a sua forma de querer conduzir a Igreja, com a ida primeiro ao Líbano, depois a Monte Carlo [no Mónaco], que foi muito interessante, e depois a África.

O balanço é muito positivo. Creio que o que mais impressiona é a sua energia, tanto física como verbal. Parece uma pessoa que nunca se cansa, seja quando enfrenta situações externas à Igreja, que dizem respeito ao mundo inteiro, ao tema da paz e da pobreza, mas mudanças fundamentais no interior da Igreja.

Vemos um motor que funciona pouco a pouco e que, pelo menos daquilo que percebo estando de fora, faz tudo isso com uma certa serenidade. A sua expressão é sempre sorridente. Lembro-me do Angelus do último domingo: antes de começar vi esses sorrisos, que, na minha opinião, são sinal de quem vive com serenidade, abandonado à vontade de Deus.

O balanço é muito positivo. Creio que o que mais impressiona é a sua energia, tanto física como verbal

Ao longo deste ano, quais foram os traços da espiritualidade da Ordem de Santo Agostinho que lhe parecem ter sido mais visíveis na maneira como exerce o seu ministério petrino?

Vou falar dos elementos que enquanto agostinho encarnou muito bem. O primeiro é precisamente o da vida interior, que foi a escolha inicial de Santo Agostinho que, depois da sua conversão e batismo, decidiu retirar-se para um mosteiro para dedicar o seu tempo, juntamente com os amigos, à oração, ao trabalho e ao estudo da Sagrada Escritura.

Esta dimensão da interioridade vê-se muito claramente no Papa Leão. A 8 de maio, quando foi eleito Papa, as suas primeiras palavras foram: “A paz de Cristo ressuscitado esteja convosco”. Quis ter, no centro do seu ministério, Cristo ressuscitado que dá a paz. Isto está muito ligado à vida de Agostinho, que cuidou sempre da interioridade, como nas palavras famosas que escreve em De Vera Religione [A Verdadeira Religião]: “Não saias de ti mesmo; entra em ti mesmo, porque dentro de ti habita a verdade”. Tanto quando [Prevost] era jovem, como quando foi prior geral [da ordem], a dimensão espiritual do encontro com o Senhor — a oração comunitária e pessoal — é muito forte.

Outros aspetos muitos presentes na espiritualidade de Agostinho e na sua Regra [sobre a vida monástica] são a amizade e a comunidade. Por um lado, sabemos que a amizade e a fraternidade contribuem para viver a relação com Deus; por outro lado, a relação com Deus é a base para viver a vida comunitária. Estes são aspetos muito fortes no Papa. Vê-se isso em algumas das suas ações e ver-se-á também futuramente, nas reuniões com os cardeais, nos consistórios, precisamente para alcançar metas e conclusões através de um diálogo fraterno.

Este é um background que ele traz consigo há anos, porque, tendo sido prior geral durante 12 anos, teve de trabalhar em conjunto com o conselho geral e com as comunidades. Esta dimensão da escuta, que é muito forte, ajuda-o muito a construir comunidade e a fazer-se estimar, por assim dizer.

Numa atitude sinodal, digamos assim.

Sim, sinodal. Num dos seus discursos incluídos no livro “Livres sob a Graça”, [quando ainda não era Papa, Prevost] diz que, tendo vivido a experiência missionária no Peru, a atitude de caminhar juntos era já então natural.

Há também a atenção aos pobres, um aspeto forte na Regra de Santo Agostinho que nasce da experiência da primeira comunidade cristã. Não há uma condenação da riqueza em si. A riqueza deve ser partilhada, não para que uma comunidade se torne mais rica, mas para que seja possível ajudar aqueles que estão em necessidade. Tal como nos dizem os Atos dos Apóstolos: tudo era posto em comum e distribuído para que ninguém passasse necessidade.

Outro elemento é a importância de ser testemunha daquilo que se vive e daquilo em que se acredita, fazendo tudo com alegria, não como pessoas que vivem como escravas sob a lei, mas livres sob a graça, como o título do livre refere. Esta é outra dimensão, a da liberdade, muito evidente na forma de agir [do Papa]. Eu próprio experienciei isso nos anos em que convivemos, na Cúria Geral: esta dimensão de grande liberdade, porque é na liberdade que a pessoa cresce e se torna responsável.