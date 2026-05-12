🔴 Em direto: Acompanhe as celebrações de Fátima
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, preside pela primeira vez a uma peregrinação internacional aniversária. Acompanhe a emissão especial da Renascença, a partir das 21h30.
Milhares de fiéis estão em Fátima para as cerimónias desta terça-feira à noite, que marcam o início da peregrinação internacional aniversária ao santuário onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos há 109 anos.
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, preside pela primeira vez a uma peregrinação internacional aniversária.
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Esta terça-feira à noite fica marcada pelo rosário, na Capelinha das Aparições, seguido de Procissão das Velas e Celebração no Altar do Recinto de Oração.
As celebrações evocam a primeira aparição da Virgem aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta Marto.
A peregrinação internacional aniversária termina na quarta-feira, 13 de maio, com a tradicional bênção dos doentes.
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