🔴 Em direto: Acompanhe as cerimónias de Fátima
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, preside pela primeira vez a uma peregrinação internacional aniversária. Acompanhe a emissão especial da Renascença, a partir das 21h30.
Milhares de fiéis estão em Fátima para as cerimónias desta terça-feira à noite, que marcam o início da peregrinação internacional aniversária ao santuário onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos há 109 anos.
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, preside pela primeira vez a uma peregrinação internacional aniversária.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Esta terça-feira à noite fica marcada pelo rosário, na Capelinha das Aparições, seguido de Procissão das Velas e Celebração no Altar do Recinto de Oração.
As celebrações evocam a primeira aparição da Virgem aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta Marto.
A peregrinação internacional aniversária termina na quarta-feira, 13 de maio, com a tradicional bênção dos doentes.