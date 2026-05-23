​Com ou sem Grupo Vita, combate aos abusos na Igreja "é um trabalho que não se encerra"

Apesar de reconhecer "mérito" ao trabalho desenvolvido pelo Grupo Vita, o presidente da CEP reforça que nada está decidido sobre a sua continuidade em funções do organismo, mas, assegura que, seja qual for a opção que os bispos venham a tomar, o foco será sempre garantir uma Igreja segura para todos.

“Isto é um trabalho que não se encerra, nem se realiza, porque é preciso mudar perspetivas, mentalidades, modos de estar, de se relacionar. São precisos códigos de conduta, não só que sejam elaborados num papel, mas que as pessoas assimilem e interiorizem, todos os que são intervenientes na ação pastoral da Igreja, sejam os ministros ordenados, sejam os leigos que trabalham na ação pastoral da Igreja. Porque nós queremos uma Igreja segura para todos e em que todos. Chegar a esta capilaridade de todas as comunidades e de todas as pessoas não é um processo simples, evidentemente."

De acordo com o presidente da CEP, onde há acordo é em relação às comissões diocesanas, que devem assumir cada vez mais responsabilidades nesta área depois de uma primeira fase de “quase de emergência no conhecimento e tratamento” dos casos de abusos na Igreja.

Compensações? “Praticamente, está tudo pago..."

Nesta altura, estão ainda a ser pagas as compensações financeiras às vítimas de abusos, com atrasos em nove casos, mais dois pendentes, sobretudo por razões burocráticas. O presidente da CEP garante que todos irão receber.

“Praticamente, está tudo pago aquilo que tinha sido acordado e que tinha sido definido. Pode haver um outro caso, por exemplo, ainda pendente do fornecimento do NIB, algum dado, porque nem todas as pessoas estão em Portugal, nem todas as pessoas têm a facilidade de contactos da mesma forma”, explica D. Virgílio Antunes.

Em relação às vítimas que não foi possível ouvir no prazo previsto, o processo continua em andamento.

“Esses últimos casos que já estavam incluídos, mas que não tinha sido possível ouvir as pessoas no tempo aprazado, naturalmente não se encerrou o processo, essas pessoas estão incluídas, já foram ouvidas pela Comissão de Instrução, têm estado agora na fase de atribuição das compensações”, sublinha.

“Igreja preparada e desejosa” para receber o Papa

Nesta entrevista à Renascença, o presidente da CEP diz acreditar na possibilidade da vinda do Papa Leão XIV a Portugal em 2027. “A Igreja está preparada e desejosa para receber o Santo Padre, como aconteceu com os seus antecessores”, afirma.

D. Virgílio Antunes considera importante o convite oficial do Presidente da República, António José Seguro.