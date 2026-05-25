IA pode ajudar a salvar vidas, mas também "tirar qualquer tipo de empatia à guerra", alerta especialista

Muitas vezes, nestas revoluções tecnológicas, perde-se a perspetiva do ser humano e o foco passa a ser o enriquecimento de poucos.

Trabalho em inteligência artificial há 12 anos e nunca anteciparia que estaríamos agora, em 2026, com o Papa a assumir esta agenda para garantir que continuamos centrados no ser humano e não na tecnologia.

É muito bom ter alguém como o Papa a trazer esta perspetiva humanitária e global para o tema. Fiquei a saber que o Papa Leão XIV se inspirou em Leão XIII, que teve um pensamento muito avançado no contexto da Revolução Industrial, no sentido de voltar a colocar o ser humano no centro do avanço da nossa espécie.

Foi uma surpresa ver como a inteligência artificial está na agenda do Papa. Já o Papa Francisco tinha falado muito sobre inteligência artificial numa cimeira do G7, especialmente na perspetiva dos riscos, nomeadamente ao nível das armas autónomas.

Como é que olha para o facto de o Papa e a Igreja quererem olhar, através de uma encíclica, para a inteligência artificial?

Ainda assim, deixa um aviso: a mesma tecnologia que pode melhorar vidas também pode agravar desigualdades , concentrar poder nas mãos de poucos e abrir caminho a cenários “assustadores”, como o recurso a armas autónomas sem intervenção humana.

Ao mesmo tempo, Paulo Dimas sublinha que a inteligência artificial pode representar um instrumento de enorme impacto positivo , da descoberta mais rápida de vacinas ao restauro da voz de pessoas afetadas por doenças neurodegenerativas ou AVC.

A entrada da inteligência artificial (IA) na agenda do Vaticano surpreendeu Paulo Dimas, que vê na posição de Papa Leão XIV um apelo para recentrar a tecnologia nas pessoas . O especialista considera que, à semelhança do que aconteceu durante a Revolução Industrial, o desafio atual é evitar que o avanço tecnológico sirva apenas o enriquecimento de poucos e garantir que continua alinhado com valores éticos e humanistas .

Entre os riscos, aponta a concentração de poder nas grandes tecnológicas e o uso militar da IA. Entre as oportunidades , destaca aplicações na saúde capazes de transformar e salvar vidas.

A propósito da encíclica de Papa Leão XIV sobre inteligência artificial , Paulo Dimas, o CEO do Centro para a Inteligência Artificial Responsável, defende, em entrevista à Renascença , que a tecnologia não é neutra e que o futuro passa por "modelos mais abertos, transparentes e centrados no ser humano" .

O Papa Leão XIV escreve que a tecnologia, como tal, não é contra a pessoa nem “um mal em si mesma”, mas também “não é neutra, porque assume a face daqueles que a idealizam, financiam, regulam e utilizam”. Não sei se partilha a ideia de que a tecnologia não é neutra, mas, assumindo que sim, que caminho está a seguir?

É impossível a tecnologia ser neutra, mas ela pode ser transparente. A tecnologia reflete sempre os princípios éticos de quem a cria, às vezes de forma um pouco condicionada.

A inteligência artificial evoluiu muito rapidamente nos últimos três ou quatro anos e é designada como generativa. Não é completamente controlável nem determinística. Podemos ter uma IA que diz mentiras; ela não sabe que está a mentir, mas está a dizer mentiras.

O importante é garantir princípios éticos transparentes e exigir que esses princípios sejam conhecidos por cada um destes fabricantes. Temos de estimular uma IA aberta, onde toda a sociedade possa colaborar no seu desenvolvimento.

O Papa apela muito a que este poder não esteja centralizado em alguns, nem no “Silicon Valley”, mas que esteja distribuído pela sociedade, por diferentes tipos de atores. No Centro para a IA Responsável temos estimulado muito a criação de uma IA aberta e participativa, como é o caso do LLM português AMALIA, que está a ser desenvolvido por vários centros de investigação em Portugal, de forma completamente aberta e colaborativa, com total transparência.

O Papa faz analogia entre a Torre de Babel e a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Eu próprio não conhecia essa história das muralhas, mas percebi que foram construídas de forma colaborativa, com participação de todos. É uma metáfora interessante para aquilo que deve ser a inteligência artificial: algo construído de forma aberta, colaborativa e participativa, e não reservado a um pequeno grupo de poderosos.

Na encíclica pede-se também que a IA sirva para construir a partir do bem e permaneça humana. É possível?

Sim, claro. A inteligência artificial não é aquilo que vai extinguir a nossa espécie, como por vezes se diz numa perspetiva catastrofista. Isso não faz sentido. Mas é, sim, uma tecnologia que nos pode ajudar a descobrir a próxima vacina, no caso de uma pandemia, mais rapidamente, a combater as alterações climáticas e a dar voz a pessoas que a perderam.

No Centro para a IA Responsável temos um projeto que restaura a voz de pessoas que a perderam devido a doenças neurodegenerativas ou a um AVC, e isso tem sido profundamente estimulante na vida dessas pessoas.

Temos o caso de um utilizador que tinha a eutanásia marcada e que, quando recuperou a voz graças à inteligência artificial e voltou a poder falar com o seu filho, adiou a decisão e, felizmente, ainda está vivo.

Neste caso, um outro utilizador diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica consegue, graças à inteligência artificial, continuar a falar com o seu filho e a deixar as suas memórias. São estas histórias que nos inspiram a trabalhar na inteligência artificial e a utilizá-la para o bem.

Claro que também pode ser usada para o mal. O exemplo que o Papa refere na encíclica das armas autónomas é talvez o mais assustador, porque retira qualquer tipo de empatia à guerra. O Papa refere isso. A partir do momento em que existe uma arma autónoma, deixa de haver alguém a decidir que outra pessoa vai ser atingida e morrer. Passa a existir uma guerra sem empatia humana, o que é altamente perigoso.

Numa outra passagem, Leão XIV diz que o conhecimento e a tecnologia não devem estar concentrados nas mãos de poucos porque alimentam “o fosso entre os incluídos e os excluídos da revolução digital”. Quando olhamos para o aumento das desigualdades, não é isso mesmo que já estamos a assistir, com os mais ricos do planeta a controlarem as grandes tecnológicas, com fortunas superiores às de muitos países?

Claro que sim. O que referi há pouco — trabalharmos em colaboração e de forma aberta — é a estratégia para contrariar isso. A metáfora das muralhas de Jerusalém ajuda-nos a pensar numa inteligência artificial eticamente responsável, que é aquela que escolhemos usar no final.

A inteligência artificial responsável não é apenas uma obrigação ética e moral, é também uma vantagem competitiva para os produtos que a utilizem.

Por um lado, temos uma corrida à supremacia em inteligência artificial, muito protagonizada pelos Estados Unidos e pela China. Mas a Europa pode ser um porto seguro: não precisa necessariamente de liderar essa corrida, se isso significar abdicar dos princípios.

O mais importante é termos uma inteligência artificial alinhada com os nossos valores e capaz de responder a desafios na saúde, no clima e na educação.

Não precisamos de ter a inteligência artificial mais avançada para resolver esses problemas. Precisamos, isso sim, de trabalhar de forma colaborativa, aberta, transparente e alinhada com os nossos princípios.