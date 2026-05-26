Como o cientista Carlos Fiolhais lê a encíclica do Papa sobre IA: "Eu acredito na magnífica humanidade"

Sei que já leu a “Magnifica humanitas”. Enquanto cientista, que importância atribui a esta encíclica?

A Igreja está atenta aos grandes problemas do mundo, e da mesma maneira que se pronunciou em tempo oportuno, no caso das alterações climáticas, está a pronunciar-se também agora em tempo oportuno sobre um outro grande desafio da humanidade, que é o desafio da automatização, por exemplo, de um discurso poder feito de maneira automática.

E o Papa, não demonizando a inteligência artificial, chama a atenção para os seus perigos. E olhando para a encíclica, os perigos podem ser sumariados desta maneira: Primeiro, digamos, a verdade, o prejuízo que pode haver para a verdade, agora que confundimos o real com a ilusão, com o virtual, com a mentira. Isto é um dos grandes problemas, talvez o maior, da inteligência artificial.

Outro [perigo] é a liberdade, porque estes instrumentos condicionam-nos e podem agravar desigualdades, podem-se criar tensões no mundo. E outro (risco) é a questão do trabalho. Nós achamos que o trabalho é um valor, que o trabalho dignifica o homem, mas tudo leva a crer que vamos trabalhar menos com estas novas possibilidades. E isso, digamos, significa uma transformação social grande.

E esta encíclica surge numa altura em que já toda a gente utiliza a Inteligência Artificial, ou quase toda a gente, mas ninguém tem parado para pensar…

Sim, cada vez abdicamos mais da nossa capacidade de pensar e, ao fazer isto, estamos a abdicar da humanidade. Aliás, este Papa já tinha dito, por exemplo, que os padres não deviam usar coisas como o Chat GPT para escrever as homilias…porque faltava-lhes, digamos, o lado humano, o lado espiritual. E, portanto, é transposta para a prática da igreja uma recomendação que pode ser genérica: há coisas que servem para otimizar, para melhorar a nossa vida, e há outras coisas que são nossas, e talvez esta revolução que estamos a viver nos ajude a identificar aquilo que é genuinamente, autenticamente humano.

Por exemplo, temos um corpo - o Papa também diz isso - e o nosso corpo não pode ser substituído por um maquinismo; temos, por exemplo, interações sociais, somos uma sociedade e as máquinas não vivem em sociedade, não têm uma civilização. E acima de tudo, temos uma consciência. Quer dizer, (a consciência) é uma coisa que nós nem sabemos bem o que é, mas que nos confere o livre-arbítrio, o poder de decisão, a identidade, e que as máquinas não têm de maneira nenhuma.

“A humanidade pode ser magnífica, é essa a esperança que está expressa neste documento”

Nós não conseguimos transplantar isso para as máquinas e, portanto, é algo que é radicalmente humano. E o Papa (nesta encíclica) coloca a esperança no humano. A palavra “Magnífica” que está logo no título da encíclica, eu acho que é um grito de esperança. Quer dizer, eu não sei se a humanidade é magnífica, às vezes parece que não é, mas oxalá seja, queremos que seja mais. A humanidade pode ser magnífica, é essa a esperança que está expressa neste documento.