"O Papa não vai às Canárias para repreender a Europa. Vai dizer: ‘Aqui há um problema, trabalhemos juntos’"

O Papa Leão nunca fez política

Espanha tem, neste momento, um governo que, nas suas palavras, é hostil à Igreja. Nesta viagem, Leão XIV vai encontrar-se com os Reis e discursar perante o Congresso e o Senado. Que mensagem pode levar?

O encontro com as autoridades políticas e o corpo diplomático é algo protocolar que todos os chefes de Estado fazem, quando vêm a Espanha. O Papa também o faz. O que é diferente é o discurso do Papa ao parlamento espanhol, com as duas câmaras, o Congresso e o Senado. É algo que muito poucos Papas fizeram. Fê-lo o Papa Bento XVI, na Alemanha; fê-lo também no Reino Unido, e o Papa Francisco fez o mesmo no Congresso dos Estados Unidos. Agora temos o Papa Leão a falar perante um Parlamento.

O que é que eu gostaria? Gostaria que toda a sociedade, e em particular o setor político, prestasse muita atenção ao que ele diz, e que o visse como um representante dos cidadãos. O Papa é uma autoridade moral universal, e conhece Espanha porque já lá esteve muitas vezes, fala a língua, mas vem de fora. Por isso, ouvir alguém que vem de fora e que não está envolvido na luta política pode ser muito benéfico para todos, para trabalharmos, como dizia antes, pelo bem comum e para nos integrarmos como sociedade, porque os problemas sociais só se resolvem verdadeiramente quando trabalhamos juntos – pessoas que pensam de forma diferente.

É isso que espero que aconteça com a visita do Papa. Desejo que todas as forças políticas tenham essa visão universal para o escutar, e que isso seja um novo ponto de partida, de tal forma que as palavras do Papa tenham realmente impacto na vida política espanhola.

Ainda no plano político, Espanha tem sido um dos países mais críticos da administração Trump. Parece-lhe que neste aspeto, há alguma proximidade às posições manifestadas pelo Papa?

Creio que o Papa Leão nunca fez política e ele próprio precisou isso mesmo na viagem a África. Quando fala, fala de temas morais, de antropologia, da dignidade do ser humano. Não fala de política. Não falo apenas de Trump, mas há muitos presidentes que não aceitam uma visão cristã da vida e da sociedade e do progresso, e de como fazer com que toda a sociedade se integre. Se algum político não entende isso, é um problema seu.

O Papa Leão não tem medo do confronto – já o testemunhámos. No entanto, não procura o confronto, nem fala num plano político de propostas concretas; fala num plano moral, sobre os princípios e as prioridades que os governantes deveriam ter. O Papa deixou isso muito claro: não enfrentou Trump. No máximo, poder-se-ia dizer que foi Trump quem não aceitou a proposta do Papa Leão.

Esta visita inclui um encontro com os jovens e um encontro com os voluntários, o que lembra a última vez que um Papa esteve em Espanha – Bento XVI, em 2011, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Nos últimos tempos, tem-se assistido a um novo interesse dos mais jovens pela Igreja. O objetivo deste momento é cimentar este crescimento?

A visita do Papa não é uma JMJ. No nosso caso, foi durante a Jornada Mundial da Juventude de 2011, com Bento XVI, que um Papa veio a Espanha. Muitos dos que trabalhámos na JMJ estamos, também agora, a trabalhar nesta visita.

É o seu caso.

Sim. Sou uma pessoa que tropeça várias vezes na mesma pedra [risos]. Nesta visita, o Papa vai ao parlamento, ao Palácio Real. Tem muitos encontros com pessoas vulneráveis. Terá um encontro com o mundo empresarial e desportivo, com as universidades e com os professores, ou seja, com pessoas que não são necessariamente jovens. Procurámos que esta visita às cinco dioceses espanholas tenha unidade. Portanto, o Papa fala com todos.

Agora, evidentemente, os jovens são uma prioridade da Igreja. Por um lado, há dados que sugerem uma descristianização: menos de metade das crianças que nascem em Espanha são batizadas; menos de 15% dos casamentos são celebrados pela Igreja. São dados negativos. Mas, ao mesmo tempo, há muito mais batismos de jovens e adultos. Existe um novo interesse pela Igreja, talvez porque muitas pessoas não receberam qualquer formação cristã e agora, depois de terem verificado que as propostas ateias ou agnósticas não as satisfazem, recorrem à Igreja.

E aqui, o que a Igreja gostaria é que esta visita do Papa fosse a entrada para casa. Gostaríamos que esta visita ajudasse as pessoas a não ficarem apenas no átrio, mas a entrarem até à sala, à cozinha, para compreenderem melhor a mensagem do Evangelho – a entrarem e a permanecerem.