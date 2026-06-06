A Igreja espanhola em 13 números (e não só)

Pela primeira vez em 15 anos, Espanha acolhe a visita de um Papa. Que Igreja vai encontrar Leão XIV? O que dizem os dados sobre a prática religiosa no país? Qual é a relação dos jovens com a fé cristã? O número de sacerdotes têm diminuído à semelhança do que acontece um pouco por toda a Europa? Conheça os principais dados.

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56,1%

de católicos em Espanha

De acordo com os dados do último barómetro do Centro de Investigações Sociológicas (Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS), de maio de 2026, mais de metade dos espanhóis declaram-se católicos. No final da década de 1970, representavam cerca de 90% da população.