Leão XIV em Espanha

A Igreja espanhola em 13 números (e não só)

06 jun, 2026 - 08:00 • Ana Catarina André

No país que este sábado recebe o Papa Leão XIV, o número de católicos representa pouco mais de metade da população, mas há sinais de renovação da fé entre os jovens e um aumento dos crentes que vão à missa várias vezes por semana.

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Pela primeira vez em 15 anos, Espanha acolhe a visita de um Papa. Que Igreja vai encontrar Leão XIV? O que dizem os dados sobre a prática religiosa no país? Qual é a relação dos jovens com a fé cristã? O número de sacerdotes têm diminuído à semelhança do que acontece um pouco por toda a Europa? Conheça os principais dados.

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56,1%

de católicos em Espanha

De acordo com os dados do último barómetro do Centro de Investigações Sociológicas (Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS), de maio de 2026, mais de metade dos espanhóis declaram-se católicos. No final da década de 1970, representavam cerca de 90% da população.

46,7%

dos jovens são católicos

Esta percentagem tem aumentado desde 2020. Em maio desse ano, 36% dos jovens entre os 18 e os 24 anos assumiam a fé católica.

18%

de praticantes

No final da década de 1970, a percentagem de católicos praticantes em Espanha ultrapassava os 60%. Atualmente, segundo dados de maio deste ano do CIS, são 18%, ou seja, menos de dois em cada dez. A tendência para este decréscimo verifica-se há mais de 30 anos: foi no final da década de 1980 que o número de católicos não praticantes ultrapassou os praticantes.

12%

dos crentes vão à missa todos os domingos e dias santos

Os dados mantêm-se estáveis pelo menos desde 2019 e revelam, ainda, que 23,7 % dos crentes espanhóis afirmam participar na Eucaristia várias vezes por ano. Há, ainda, 8,4% que referem ir duas ou três vezes por mês.

128,5%

Aumento dos fiéis que vão à missa várias vezes por semana

Em 2019, 2,1% dos católicos espanhóis referiam ir à missa várias vezes durante a semana. Em 2026, essa número aumentou para 4,8%. É um crescimento exponencial.

17%

dos casamentos são celebrados na Igreja

De acordo com dados do INE, em 2024 foram registados 28.675 matrimónios católicos, um número bastante inferior ao dos casamentos civis (139.269). Nas últimas décadas, a tendência de diminuição das uniões católicas tem-se agudizado. Em 1988, houve mais de 178 mil casamentos de rito católico.

146 mil

batismos em 2024

Nesse ano, nasceram 318 mil bebés em Espanha, o que significa que menos de metade receberam este sacramento de iniciação da vida cristã. Em 2010, mais de 70% das crianças nascidas nesse ano foram batizadas.

155 mil

primeiras comunhões em 2024

Dez anos antes, em 2014, a Conferência Episcopal Espanhola tinha registado mais de 244 mil primeiras comunhões. Nesse período, o número de crismas diminuiu de 116.787 (em 2014) para 103.535 (em 2024).

56,1%

dos alunos inscritos em aulas de Religião

Os dados relativos ao ano escolar 2024-2025 representam um decréscimo de 29% nas últimas duas décadas (no ano letivo 2004-2005 eram 79,3%) e abrangem crianças e adolescentes entre a educação infantil e o bacharelato.

14.994

padres

O número de sacerdotes em Espanha tem vindo a diminuir, como acontece em vários países europeus. Há uma década, a Conferência Episcopal Espanhola contabilizava mais de 18 mil padres no país.

7.449

monges e monjas

A vida de clausura está presente em Espanha através de 690 mosteiros. A Conferência Episcopal Espanhola contabiliza ainda 3.900 comunidades religiosas e 403 institutos religiosos e sociedades de vida apostólica. Ao todo, há no país 31.503 religiosos e religiosas.

9.648

missionários espanhóis

Destes, mais de metade (56%) são mulheres e apenas 12% são leigos. De acordo com a Conferência Episcopal Espanhola, estes missionários estão em 133 países.

82 mil

catequistas

Há 10 anos, este número ascendia a 105 mil. Segundo a Conferência Episcopal Espanhola, há no país cerca de 34 mil professores de religião.

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