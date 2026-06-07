Visita apostólica a Espanha
Leão XIV celebra o Corpo de Deus perante 1,2 milhões de fiéis em Madrid. Veja as imagens
07 jun, 2026 - 13:20 • Miguel Marques Ribeiro (com Reuters)
Multidões de fiéis encheram a Plaza de Cibeles para participar na missa e processão do Corpo de Deus, em Madrid. É o segundo dia da visita de Leão XIV a Espanha.
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