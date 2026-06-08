🔴Em direto: Papa encontra comunidade diocesana no Estádio Santiago Bernabéu
08 jun, 2026 - 17:51 • Ricardo Vieira
Papa prossegue a visita a Espanha. O líder da Igreja Católica vai discursar perante milhares de pessoas na "casa" do Real Madrid. Encontro arranca pelas 18h00 (hora de Portugal continental)
O Papa Leão XIV encontra-se esta segunda-feira, a partir das 18h00, com a comunidade diocesana no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.
O líder da Igreja Católica vai discursar perante milhares de pessoas na "casa" do Real Madrid.
Este é o último ponto da agenda do Papa para esta segunda-feira, marcada por um discurso histórico no Parlamento espanhol.
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