Papa no Parlamento espanhol: Defesa da vida humana não é uma questão confessional, é objetivo da civilização

O Papa lembrou que, ao longo da história, a Espanha “soube ver o ser humano como algo mais do que uma mera engrenagem na máquina social, económica ou política, reconhecendo-o como uma criatura aberta à verdade, dotada de liberdade e movida por uma sede de eternidade que nenhuma realidade temporal pode extinguir”.

E sublinhou que um dos grandes legados de Espanha é “ter unido a ação histórica à clareza da razão moral”.

Como construir a paz?



A paz esteve, como habitualmente, presente no discurso de Leão XIV. O grande desafio, disse, é “como construir a paz no reconhecimento da dignidade inviolável da pessoa humana e não na imposição da força".

Para o Papa, "tal dignidade precede qualquer concessão do Estado e não pode ser subordinada a consensos sociais voláteis ou aos caprichos das maiorias num determinado momento”.

Num discurso de quase meia-hora, o Papa sublinhou que a defesa da vida humana não é uma questão partidária nem um interesse confessional, mas um objetivo da civilização.

“Toda a vida humana deve ser reconhecida e protegida desde a conceção até à morte natural, em todas as circunstâncias da sua existência" defendeu. "Quando esta certeza é obscurecida, os mais vulneráveis são as primeiras vítimas, e a lei perde o seu significado mais profundo de servir e proteger cada pessoa. Por conseguinte, a grandeza moral de uma nação manifesta-se, sobretudo, na sua capacidade de acompanhar, proteger e amar as vidas que vivem a maior fragilidade”.