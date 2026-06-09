Leão XIV em Espanha
🔴Em direto: Papa em vigília de oração no Estádio Olímpico de Barcelona
09 jun, 2026 - 18:46 • Aura Miguel, enviada especial a Barcelona
O Papa Leão XIV continua a sua viagem a Espanha. Ao quarto dia, é Barcelona que o recebe para uma uma vigília de oração no Estádio Olímpico Lluís Companys.
O Papa Leão XIV preside esta terça-feira ao final da tarde a uma vigília de oração no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.
Neste encontro com o fiéis na capital da Catalunha, o líder da Igreja Católica vai responder a algumas perguntas de jovens.
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O Papa iniciou, esta terça-feira, em Barcelona, a segunda etapa da sua visita a Espanha.
Antes da vigília no Estádio Olímpico, Leão XIV presidiu a um momento de oração na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália.
[em atualização]
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