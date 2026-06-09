Papa ouve jovens e alerta para crise de saúde mental e feminicídio

Perdi a batalha contra a depressão e tentei acabar com a minha vida. Onde podemos ver Deus quando já não aguentamos mais?



Pergunta:

Num mundo onde tudo grita, há aspetos da vida que permanecem calados, com vergonha; como a depressão, uma doença silenciosa que afeta muitas pessoas, jovens e adultos, e traz consigo escuridão, isolamento e uma dor incomensurável. Por vezes, essa dor é tão avassaladora que a ideia de desaparecer parece a única saída. Eu própria lutei para superar esta doença, em silêncio durante anos, e numa sexta-feira à noite perdi a batalha e tentei tirar a minha própria vida. Estou aqui porque Deus me deu uma segunda oportunidade, e ser-Lhe-ei sempre eternamente grata, mas há muitos outros que continuam a enfrentar essa escuridão. Por isso, pergunto-lhe de todo o coração: Onde podemos ver Deus quando a escuridão é absoluta e já não aguentamos mais? Como podemos confiar em Deus quando parece que nada, nem eu mesma, vale a pena?

Papa Leão:

Antes de mais, agradeço-te por teres partilhado a tua experiência de sofrimento hoje. Fico comovido por poderes falar sobre isto, por estares aqui entre nós e por teres encontrado forças para abraçar esta segunda oportunidade que o Senhor te deu. Levantaste-te e retomaste o caminho e isso é um milagre maravilhoso.

Na tua pergunta, falaste primeiro na “doença silenciosa” que é a depressão, e é importante tomar consciência de como a saúde mental está cada vez mais ameaçada no contexto de sociedades que se consideram avançadas. É um sinal de que há algo de profundamente errado numa certa ideia de crescimento que submete as pessoas a pressões, expectativas e tensões que comprometem equilíbrios fundamentais. Por isso, precisamos de um sistema de saúde que inclua entre as suas prioridades este mal-estar invisível e generalizado, que também afeta os jovens.

As tuas palavras, no entanto, também nos mostraram que a dor põe à prova a nossa fé e o significado que damos à vida. Isto é verdade para todos, não só para aqueles que em algum momento passam pela provação da doença.

Há momentos de escuridão e sofrimento que a nossa sociedade silencia, porque precisamente alguns os modelos culturais querem que sejamos sempre vitoriosos e perfeitos e, por isso, os limites, a fragilidade e a dor devem ser eliminados, confinados ao silêncio ensurdecedor da solidão ou mesmo da vergonha.

Nas horas de dor, pelo menos na medida do possível, devemos abrir-nos a alguém que nos ajude a expressar uma oração simples, que nos acompanhe discretamente sem pressa de explicar-nos essa dor, que nos pegue na mão e nos conduza para fora desse grito.

Às vezes, olho para o céu e pergunto: Onde estavas quando eu era criança?. Santo Padre, como posso perdoar ao meu pai, que quase me deixou sem mãe? Como posso reconciliar-me com Deus?

Pergunta:

Venho de uma família de um bairro muito humilde de Barcelona. Quando eu era pequena, o meu pai tentou matar a minha mãe e ela foi salva porque um rapaz interveio e morreu. O meu pai foi preso e a minha mãe entrou no mundo das drogas. Aos dez anos, os serviços sociais tomaram conta de mim e levaram-me para o centro de detenção juvenil San José de la Montaña. No início, foi duro porque tinha construído um muro para me proteger, onde não deixava entrar ninguém. Mas, aos poucos, experimentei o amor familiar pela primeira vez e o meu coração começou a abrir-se. Ali, falaram-me de Jesus, comecei a rezar e fui batizada. Mas, na adolescência, revoltei-me contra Deus muitas vezes. Convidaram-me para um retiro e aí, pela primeira vez, experimentei o amor de Deus. Mas já passaram alguns meses e ainda acho difícil perdoar ao meu pai. E às vezes olho para o céu e pergunto: "Onde estavas quando eu era criança?". Santo Padre, como posso perdoar ao meu pai, que quase me deixou sem mãe? Como posso reconciliar-me verdadeiramente com Deus?

Papa Leão:

Obrigado pelo teu testemunho e também pela pergunta sobre o perdão. É verdadeiramente um sinal da graça de Deus que esta questão surja de um passado tão marcado pelo sofrimento e que, apesar da dor, haja coragem para questionar como é possível perdoar aqueles que nos fizeram mal.

Devemos perguntar-nos “onde estava Deus?” ou devemos interrogar-nos sobre o homem e a humanidade, sobre como somos por vezes prisioneiros do mal ao ponto de nos tornarmos violentos com os outros, sobre como falhamos em cultivar o amor e o respeito pelo próximo na sua dignidade e liberdade?

Tantas crónicas policiais, ainda hoje, relatam uma atmosfera tóxica nas relações familiares, marcada por abusos e opressão e, em particular, pela violência contra as mulheres, que muitas vezes culmina tragicamente no feminicídio. Todos somos chamados a enfrentar esta realidade dramática, quer individualmente, quer enquanto sociedade, porque nos cabe a nós confrontá-la em todas as suas dimensões. Não podemos atribuir a Deus o que estava confiado à nossa responsabilidade; não podemos imaginar que Deus, no alto, responderá automaticamente às nossas necessidades ou impedirá milagrosamente que o mal aconteça.

Precisamos de aprender a ver no perdão, um poderoso remédio contra o mal que cura as nossas feridas interiores, como parte de um processo, de uma viagem.

Acima de tudo, precisamos de invocar o perdão do Senhor; precisamos de continuar a pedir — talvez por toda a vida — que o Senhor expanda o espaço do amor dentro de nós, precisamente onde fomos magoados, que Ele nos ajude a reconciliar-nos connosco mesmos e, com esta parte da nossa história marcada pelo sofrimento, que Ele transforme lentamente o ressentimento em misericórdia e compaixão. É um longo percurso, um processo que exige muita paciência. E é preciso não desanimar: no perdão, avança-se com pequenos passos.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).