Papa em Espanha
Quatro dias em Madrid: a visita do Papa Leão XIV contada em imagens
09 jun, 2026 - 16:12 • Ana Kotowicz
Nesta viagem de sete dias a Espanha, Leão XIV segue de Madrid para Barcelona e, por fim, visita as Canárias. O Papa foi recebido pelos reis de Espanha, rezou com jovens, fez um discurso histórico no Parlamento e ouviu vítimas de abusos sexuais na Igreja.
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