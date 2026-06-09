Papa em Espanha

Quatro dias em Madrid: a visita do Papa Leão XIV contada em imagens

09 jun, 2026 - 16:12 • Ana Kotowicz

Nesta viagem de sete dias a Espanha, Leão XIV segue de Madrid para Barcelona e, por fim, visita as Canárias. O Papa foi recebido pelos reis de Espanha, rezou com jovens, fez um discurso histórico no Parlamento e ouviu vítimas de abusos sexuais na Igreja.

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Madrid, 6 de junho

  • Partida de Roma com destino a Madrid
  • Saudação aos jornalistas durante o voo
  • Cerimónia oficial de boas-vindas no Palácio Real de Madrid
  • Visita de Cortesia às Suas Majestades, os reis de Espanha
  • Visita aos operadores e clientes do Projeto Social “Cedia 24 Horas” no Centro de Informação e Acolhimento
  • Vigília de Oração com jovens na Plaza de Lima

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Durante uma visita a um centro de acolhimento em M(...)

Madrid, 7 de junho

  • Santa missa na Plaza de Cibeles
  • Procissão de Corpus Christi
  • Encontro privado com os membros da Ordem Agostoniana na nunciatura apostólica
  • Encontro “criar redes com o mundo da cultura, da arte, da economia e do desporto” na Movistar Arena
  • Jantar na residência do cardeal arcebispo de Madrid

Madrid, 8 de junho

  • Encontro com Pedro Sánchez, chefe de Governo, na nunciatura apostólica
  • Discurso e encontro com os membros do parlamento espanhol no congresso dos deputados
  • Encontro com os bispos de Espanha na sede da Conferência Episcopal Espanhola
  • Oração e homenagem à virgem de Almudena na catedral
  • Encontro com vítimas de abusos sexuais
  • Encontro com a comunidade diocesana no estádio Santiago Bernabé
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Madrid, 9 de junho

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