Leão XIV em Espanha

🔴 Em direto: Papa celebra missa nas Canárias

11 jun, 2026 - 17:55 • Redação

Num arquipélago situado na rota do tráfico de migrantes, o Papa deixou já hoje fortes alertas. Lembrou que a dignidade humana não tem passaporte e que não podemos habituar-nos a contar mortos.

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O Papa Leão XIV preside esta tarde a uma missa no Estádio de Gran Canária, em Las Palmas.

Leão XIV chegou esta quinta-feira às Canárias no âmbito da sua visita a Espanha.

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Num arquipélago situado na rota do tráfico de migrantes, o Papa deixou já hoje fortes alertas. Lembrou que a dignidade humana não tem passaporte e que não podemos habituar-nos a contar mortos.

Leão XIV ouviu o testemunho de sobreviventes de tráfico humano e de equipas de resgate, com relatos de situações de exploração e morte nas rotas migratórias do Atlântico e apelou a um exame de consciência dos governos para a necessidade de proteger estas pessoas e não deixá-las nas mãos de redes criminosas.

[em atualização]

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