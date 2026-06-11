“Há quem defenda o respeito pela vida quando se trata do aborto, mas queira que se corte a cabeça aos imigrantes”

O discurso político em torno das migrações continua a gerar posições cada vez mais polarizadas. Como é que analisa esta questão?

A realidade da migração tem muitas dimensões, muitos ângulos diferentes. Nesse sentido, é muito ambígua e, por isso, facilmente manipulável. Surgem discursos de todos os lados. Há quem diga que estamos a ser invadidos e que é preciso impedir uma invasão à nossa cultura por parte daqueles que vêm de fora. Mas, graças a Deus, há muito que não nos invadem. Tanto Portugal como Espanha têm a sorte de partilhar a língua com muitos povos e de possuir fortes laços históricos e culturais com diversas regiões do mundo. Por isso, muitas das pessoas que chegam aos nossos países acabam por se integrar plenamente na terceira geração. Por isso, não devemos falar simplesmente de “invasão”.

Outra coisa é quando se utiliza a chegada de migrantes de determinadas origens para alimentar esse discurso. Se a Europa não soube integrar certos grupos migrantes, então a questão que devemos colocar é: como podemos melhorar a integração? A solução não é falar de invasões, nem promover discursos de exclusão. A solução é procurar formas eficazes de integração. Temos de defender os nossos valores. Os valores democráticos devem ser protegidos. O respeito pelas mulheres deve ser protegido. A igualdade de todos os seres humanos deve ser protegida e é precisamente nesse quadro que procuramos a integração.

Mas também existe o outro extremo. Há quem diga: “Deixemos entrar toda a gente, porque assim somos mais progressistas.” Também não é assim.

Pode explicar?

A Igreja trabalha a partir de alguns princípios fundamentais. O primeiro é o bem comum.

Não pode entrar toda a gente sem qualquer critério. Os sistemas públicos têm limites. Os hospitais têm de continuar a funcionar, as infraestruturas têm de responder às necessidades da população, os serviços de segurança têm de continuar a cumprir a sua missão. As políticas migratórias não podem ignorar o bem comum. Como diz o Papa, não se pode abrir indiscriminadamente as portas a tudo e a todos.

Ao mesmo tempo, existe um segundo princípio fundamental: a dignidade da pessoa humana. Cada pessoa que chega deve ser vista como um ser humano com dignidade própria. Deve ser acolhida e a sua situação deve ser analisada. Se vem de uma guerra ou de uma situação de perseguição, temos o dever de avaliar o seu pedido de asilo e garantir proteção.

Existe ainda um terceiro elemento muito importante: promover o direito a não migrar, ou seja, um venezuelano que emigra muitas vezes fá-lo porque lhe foi retirado o direito de permanecer no seu próprio país. A maioria dessas pessoas preferiria continuar a viver na sua terra. Da mesma forma, quando pensamos em países da África Subsaariana, como o Mali, devemos refletir sobre as causas profundas da migração. Se esses países estão em guerra, se esgotamos os seus recursos naturais, estamos também a contribuir para que as pessoas percam o direito de permanecer nas suas comunidades. Depois, revoltamo-nos porque migram. Por isso, é necessário atuar também nos países de origem. É preciso enfrentar as causas da migração forçada, combater as redes criminosas, o tráfico de seres humanos e as máfias que lucram com o sofrimento das pessoas. Será possível combater essas máfias? Eu acredito que sim.

É preciso recuperar a autoestima europeia.

E a União Europeia? Faz a sua parte para enfrentar a questão?

Gostei muito de uma mensagem num dos discursos do Papa [desta visita a Espanha] em que ele diz aos espanhóis algo como: “Olhem para a vossa história. Foram uma luz e uma referência mundial em matéria de ética, de respeito e de valores humanos.” Essa mensagem serve também para os portugueses. Basta olhar para os países onde Portugal esteve presente ao longo da história e para a marca que deixou em muitos lugares através de uma cultura de respeito pelas pessoas. No fundo, tanto Portugal como Espanha transportam uma herança comum, ligada à tradição católica, ao humanismo cristão e à influência da Escola de Salamanca, que contribuiu para difundir essa visão humanista da pessoa. O Papa dizia: “Olhem para trás e vejam. Vocês foram uma luz.” E acrescentava, em síntese: “Despertem. Libertem-se dessa falta de autoestima. Têm muito valor.” Depois, acrescentou: “Europa, é o teu tempo.”

Eu acredito que a Europa precisa de tomar consciência disso. Porquê? Porque não podemos passar a vida a olhar apenas para a China ou para os Estados Unidos. A Europa tem a capacidade de oferecer valores ao mundo e contribuir para a paz, mas muitas vezes parece estar distraída, a olhar para o lado. É preciso recuperar a autoestima europeia. É preciso recordar o espírito dos fundadores da Comunidade Económica Europeia e recuperar os ideais que estiveram na origem do projeto europeu. Seria importante voltar a olhar para essas referências, para que a Europa possa voltar a ser uma luz num mundo que tanto precisa dela, sobretudo agora, numa época marcada pelos desafios da inteligência artificial.

Creio que essa é também uma das mensagens que o Papa nos deixou. É isso que penso. A Europa precisa de agir, de assumir as suas responsabilidades. Deixemo-nos de histórias e tragamos luz para os desafios do presente. Não podemos fechar-nos sobre nós próprios. Somos uma sociedade cada vez mais envelhecida e que necessita cada vez mais de pessoas. Por isso, pensar que a solução passa simplesmente por fechar as portas ao mundo é uma falsa solução.

Como é que analisa o discurso inédito do Papa no parlamento espanhol, um parlamento fragmentado politicamente, com setores hostis à Igreja?

Para mim foi impecável. O discurso do Papa foi magistral. De facto, quando o aplaudiram, não o aplaudiram durante 7 minutos, porque são todos cínicos — o que até poderia ser, mas não. Aquele aplauso aconteceu porque o Papa tocou precisamente naquilo de que estava a falar: devolveu a autoestima e, sobretudo, colocou uma questão que já tinha levantado antes. Que sociedade querem construir para os vossos filhos? Isso despertou a consciência de todos. Vivemos confortavelmente, com leis muito progressistas, mas isso leva-nos onde? O que vão deixar aos vossos filhos? Essa foi a primeira pergunta.

Em segundo lugar, o Papa disse no parlamento que o respeito pela pessoa humana é fundamental, mas em todos os campos; não apenas numa parte. Costumo dizer que a pílula do respeito pela vida tem de ser engolida inteira, e não apenas um pedaço. O Papa disse: “Ou engolimos a pílula completa do respeito pela vida, ou acabaremos por fracassar e não iremos a lado nenhum”.

Há quem defenda o respeito pela vida quando se trata do aborto, mas depois queira que se corte a cabeça aos imigrantes. Não. Outros são muito bons para defender os imigrantes, mas depois apoiam o aborto, a eutanásia e outras práticas semelhantes. O que o Papa defendeu que uma sociedade democrática que olha para o futuro e fala de humanidade tem de respeitar o direito à vida de todo o ser humano.

Mas fê-lo com uma enorme delicadeza, sem violentar ninguém, sem impor nada a ninguém, iluminando um tema em relação ao qual muitos podem concordar apenas parcialmente. Apresentou-o com tal elegância que o mundo inteiro pôde perceber que essa verdade e essa razão são precisamente aquilo que nos interpela e aquilo que desejamos: poder viver assentes numa verdade racional, deixando para trás as ideologias que anulam a realidade e manipulam a verdade.