Leão XIV em Espanha
Papa celebra missa nas Canárias. Reveja o momento
11 jun, 2026 - 17:55 • Redação
Num arquipélago situado na rota do tráfico de migrantes, o Papa deixou já hoje fortes alertas. Lembrou que a dignidade humana não tem passaporte e que não podemos habituar-nos a contar mortos.
O Papa Leão XIV preside esta tarde a uma missa no Estádio de Gran Canária, em Las Palmas.
Leão XIV chegou esta quinta-feira às Canárias no âmbito da sua visita a Espanha.
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Num arquipélago situado na rota do tráfico de migrantes, o Papa deixou já hoje fortes alertas. Lembrou que a dignidade humana não tem passaporte e que não podemos habituar-nos a contar mortos.
Leão XIV ouviu o testemunho de sobreviventes de tráfico humano e de equipas de resgate, com relatos de situações de exploração e morte nas rotas migratórias do Atlântico e apelou a um exame de consciência dos governos para a necessidade de proteger estas pessoas e não deixá-las nas mãos de redes criminosas.
[em atualização]
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