🔴 Em direto: Acompanhe a Procissão das Velas em Fátima

Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 junho ao Santuário de Fátima é presidida pelo bispo da Guarda, D. José Miguel Barata Pereira. Ouça a emissão especial da Renascença. 👉

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12 jun, 2026 - 21:30 • Redação

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A Peregrinação Internacional Aniversária ao Santuário de Fátima, que assinala a segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, começou esta sexta-feira.

As celebrações são presididas pelo bispo da Guarda, D. José Miguel Barata Pereira.

Esta sexta-feira à noite, destaque para a bênção solene das velas, a Procissão das Velas, a Celebração da Palavra e a Procissão do Silêncio, alguns dos momentos mais marcantes da peregrinação.

Ouça a emissão especial da Renascença no player.

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