🔴 Em direto: Acompanhe a Procissão das Velas em Fátima
Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 junho ao Santuário de Fátima é presidida pelo bispo da Guarda, D. José Miguel Barata Pereira. Ouça a emissão especial da Renascença. 👉
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A Peregrinação Internacional Aniversária ao Santuário de Fátima, que assinala a segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, começou esta sexta-feira.
As celebrações são presididas pelo bispo da Guarda, D. José Miguel Barata Pereira.
Esta sexta-feira à noite, destaque para a bênção solene das velas, a Procissão das Velas, a Celebração da Palavra e a Procissão do Silêncio, alguns dos momentos mais marcantes da peregrinação.
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