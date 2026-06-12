Visita do Papa a Espanha: Madrid marcou um golaço, mas Barcelona e as Canárias também

O que se passou em Espanha nestes dias? Que fenómeno foi este, que deixou tanta gente estupefacta? Começou logo o primeiro dia em Madrid quando, sábado à noite, à mesma hora do concerto de Bad Bunny, Leão XIV juntou 600 mil jovens na Plaza Lima para um encontro com momentos de diálogo e oração. No final, rezaram todos de joelhos e em silêncio diante do Santíssimo e receberem a bênção papal.

No dia seguinte, uma multidão com mais de um milhão e 300 mil pessoas, invadiu a Plaza Cibeles e as grandes avenidas centrais, para participarem na missa do Corpo de Deus celebrada por Leão XIV, seguida de procissão com o Papa a levar a custódia do Santíssimo Sacramento, com toda aquela gente, novos e velhos, em silêncio e oração. No final da missa, alguém comentou: “Se eu não tivesse visto, não acreditava ser possível” e outro madrileno acrescentou: “Afinal somos muitos! De onde saiu toda esta gente?”.

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Ao princípio, ainda se pensou que o entusiasmo era devido à prolongada ausência de um Papa em terras de Espanha. Talvez fosse, mas as multidões continuaram a aderir, ininterruptamente, até ao fim da visita.

Momentos inesquecíveis não faltaram com a festa no Estádio Santiago Bernabéu, os testemunhos e música na Arena “Movistar” e também no Estádio Olímpico de Barcelona. Outro ponto alto de grande interesse e vanguarda, foi também o que se passou na Basílica da Sagrada FamíliaBasílica da Sagrada Família, com a missa solene e a inauguração da Torre de Jesus Cristo, a última que faltava completar e a mais alta de todas. Dentro e fora da basílica, as autoridades contaram 130 mil pessoas.