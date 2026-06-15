Presidente da CEP recorre "muitíssimas vezes à IA", mas não para escrever homilias e conferências

São quatro da tarde e os participantes estão como se estivessem numa sala de aula. Rezam, como habitual, uma oração inicial e, em época de campeonato do mundo de futebol, está dado o apito inicial nestas Jornadas Pastorais do Episcopado.

Com a mais recente encíclica Magnifica humanitas muito presente (ainda que as Jornadas tenham sido marcadas antes de ter sido publicada), juntam-se 34 bispos portugueses em Fátima para refletir sobre os desafios dos avanços tecnológicos na transmissão da mensagem do Evangelho.

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As primeiras palavras ficam a cargo do recém-eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, para rapidamente manifestar a “ânsia” que tinha de “conhecer o pensamento do Papa” sobre a Inteligência Artificial – “porque queremos estar a seguir passo a passo tudo o que são os dinamismos que a Igreja nos vai oferecendo para levarmos por diante a missão que nos é confiada”.

D. Virgílio Antunes considera que Leão XIV se aventurou ainda mais do que Leão XIII – à época da encíclica Rerum novarum –, pois decidiu erguer este texto sobre tecnologia “ainda no meio de um turbilhão, não tendo ainda claro todos os contornos dessa revolução”.

Se ao tempo de Leão XIII, “havia, porventura, algumas seguranças maiores não só acerca do impacto, mas também dos desafios” que essa revolução industrial trazia, agora, Leão XIV, analisa o bispo português, ainda não tem tantas peças no tabuleiro disponíveis. Daí, “se é ousado na análise desta realidade, podemos perceber que ainda há uma certa contenção (a ponderação própria do magistério da Igreja e pontifício”, sublinha o presidente da CEP. “Que no final destas jornadas todos possamos ter um conhecimento mais objetivo e mais fundamentado desta nova cultura em que estamos imersos”, conclui.

Tendo em conta a preocupação com “o que aí vem” e a com a aceleração evidente das máquinas, “IA: a nova Caixa de Pandora?” foi o tema elaborado pelo monsenhor Renzo Pegoraro, presidente da Pontifícia Academia da Vida (médico de formação, que será ordenado bispo em Pádua no próximo domingo). A ideia passou por trazer ao debate os desafios éticos e humanos associados à “atual revolução tecnológica” e às oportunidades de anúncio do Evangelho neste contexto.