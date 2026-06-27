XIX Clericus Cup: "Mesmo em campo somos sacerdotes"

A Clericus Cup nasceu na Diocese de Lisboa, em 2007, e só foi interrompida durante a pandemia. A edição deste ano acontece na cidade da Guarda, entre 6 e 7 de julho. Para o padre Rafael Neves, da organização, este é talvez, fora das jornadas de formação, simpósios e encontros pastorais, um dos momentos que mais sacerdotes consegue reunir ao longo do ano.

O torneio vive de apoios, patrocínios e amizades que se foram juntando à organização, mas o que está em causa ultrapassa a logística. Rafael Neves explica que os padres “encontram-se pela missão comum, mas também pela prática desportiva, porque o jogo permite mostrar uma dimensão menos vista do sacerdócio”.

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Muitas pessoas, reconhece, associam o padre ao ministro do culto, à liderança paroquial ou à organização da vida comunitária, esquecendo a sua “dimensão muito humana”. E ali, no pavilhão, essa humanidade aparece de sapatilhas, t-shirt e bola no pé.

Num tempo em que o sacerdócio pode ser “muito exigente” e, por vezes, “muito solitário”, estes encontros servem para reforçar laços de amizade e apoio mútuo, defende o padre Rafael que não separa o campo da missão. Pelo contrário, insiste que, quando entram para jogar, “os padres não deixam de o ser”. Entram precisamente para mostrar que “mesmo em campo somos sacerdotes” e que a alegria, a fraternidade e o espírito de equipa também fazem parte da vida da Igreja.

Uma feliz coincidência

A coincidência com a intenção mensal do Papa Leão XIV dá outro eco ao torneio. Rafael Neves recorda que, no vídeo divulgado pela Rede Mundial de Oração, o Papa apontou o desporto como caminho de paz e escola de fraternidade. No fundo, resume, “é isso que a Clericus Cup quer concretizar na Guarda”.

O programa desenhado para a edição de 2026 não tem, nas palavras da organização, “nada de extraordinário”, mas junta as várias camadas do encontro. “Há competição desportiva, visita cultural a Belmonte, Eucaristia presidida pelo bispo da Diocese da Guarda e um jantar de gala, entendido sobretudo como um jantar mais reforçado, com a participação do grupo Cantar Tradição, do Centro Cultural da Guarda”, anuncia o sacerdote responsável.