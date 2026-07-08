Bispo auxiliar de Caracas à Renascença: "Vai ser preciso reconstruir toda a Venezuela"

Filho de pais madeirenses que emigraram em 1966 para a Venezuela, D. José Dionísio Govea foi nomeado a 18 de março bispo auxiliar de Caracas, pelo Papa Leão XIV. Oriundo de uma família do Machico, Dionísio chegou a La Guaira ainda "na barriga" da sua mãe.

Em entrevista à Renascença, duas semanas depois dos sismos que abalaram a Venezuela, o bispo auxiliar de Caracas lamenta os muitos amigos que perdeu em La Guaira e alerta para o risco de epidemias.

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O bispo lembra que o país não está preparado para enfrentar uma tragédia da dimensão daquela que aconteceu a 24 de junho, pois “falta a maquinaria e o pessoal não é suficiente para continuar a retirar as vítimas dos escombros”. “É um trabalho muito grande, há muitas vítimas para retirar em muitos lugares, há muitos mortos ainda nos escombros e há por isso o risco de epidemia”, sublinha.

D. José Dionísio diz que o momento exige que se deixe "a política de lado" e lembra a responsabilidade acrescida ao nível da ajuda, por parte dos Estados Unidos que agora "tem um certo controlo da atuação do Governo".

O bispo auxiliar de Caracas insiste no pedido de união no país, porque "vai ser preciso reconstruir toda a Venezuela". “Tem de se reconstruir toda a Venezuela e não pensarmos só aqui, onde fomos mais afetados. Tem de se reconstruir muitos corações para que as pessoas levantem o ânimo para seguir adiante e, para isso é preciso unirmo-nos para fazer esta reconstrução”, refere.

“Agora a política tem de passar para segundo plano, porque agora o primordial é isto; esta realidade muito difícil. Não se está a pensar nada na política, porque, em primeiro lugar está a vida; a vida das pessoas”, acrescenta.