Clericus Cup: "Fui ordenado sacerdote ontem e hoje já entrei em campo"

Tiago sorri, respira e aceita o paradoxo com serenidade. “Fui ordenado sacerdote ontem e hoje já entrei em campo”. Ser ordenado e, horas depois, disputar uma Clericus Cup não lhe parece um desvio à missão. Pelo contrário, explica que a vocação nasceu de uma “entrega total a Jesus Cristo e às pessoas”, sobretudo “aos jovens, aos idosos e a quem mais precisa”. Entrar naquele torneio, logo no primeiro dia de vida sacerdotal, é para ele “uma alegria”. Não apenas pelo jogo, mas por essa palavra que atravessa toda a reportagem: fraternidade.

No seminário já jogava. Nunca deixou esse gosto para trás. Agora, no pavilhão São Miguel da Guarda, percebe que a primeira parte serviu também para outra aprendizagem: antes de ganhar, era preciso conhecer os colegas. “Ainda nos estamos a conhecer uns aos outros”, reconhece. Quanto à vitória, deixa-a em suspenso: “A ganhar, lá se verá”.

Basílio Firmino, 52 anos, padre da paróquia de Mêda, olha para Tiago Fonseca e diz-lhe: “ainda trazes o Espírito Santo contigo” e “fazes bem em aproveitá-lo também para jogar à bola”.



Basílio é sacerdote há 28 anos, sempre na mesma paróquia. Sabe que a vocação não permanece igual todos os dias. “Cada dia é um chamamento”, afirma. Em alguns, responde-se com fulgor. Noutros, com cansaço, stress e menos brilho. Ainda assim, insiste, continua a ser “um sim”. A conversa sai do campo e entra na região, “onde os jovens partem depois do 12.º ano para estudar, trabalhar, namorar, fixar vida junto do litoral. Regressam de longe a longe. Ficam muitas pessoas idosas, comunidades rarefeitas, paróquias onde a presença do padre é, tantas vezes, companhia, escuta e último fio de pertença. A pandemia agravou medos, perturbou rotinas, afastou pessoas da prática religiosa e deixou marcas na missão”, conta o padre Basílio.



Por isso, quando pensa no conselho que deixaria ao padre recém ordenado, Basílio não fala de prudência excessiva nem de autoridade distante. Fala de abertura. O sacerdote não pode fechar-se “numa redoma”, porque é uma pessoa como as outras, com virtudes, defeitos, qualidades, erros e falhas. O pastor tem de andar “no meio do povo”, mas, “também precisa dos colegas, porque há dores que só se compreendem entre quem vive o mesmo ofício, a tal fraternidade sacerdotal”.

Uma equipa que conhece os jogadores no dia do jogo

Rafael Neves, 41 anos, é daqueles padres que parecem acumular funções como quem acrescenta peças a uma liturgia prática: organiza, joga, ajuda, explica, hidrata, regressa ao campo. Tem 18 comunidades e 13 paróquias no arciprestado de Seia e Gouveia. Mesmo assim, quase todas as segundas-feiras, ao fim do dia, consegue arranjar uma hora para o futsal. Depois, repõe forças ao jantar.

A fórmula é simples, mas revela uma disciplina de bastidores: entre missas, funerais, catequeses, visitas, reuniões e urgências de aldeia, há uma bola que continua a pedir espaço. Na pausa para hidratação, Rafael descreve uma equipa feita de várias geografias e pouca rotina comum. O resultado ainda era desfavorável, Braga vencia por 1-0, mas ele não dramatiza. O jogo está “bastante equilibrado”, diz, e no fim se verá (a frase é repetida por todos).