Itália
“Vim sem discurso, mas com fome”: Papa almoça com pessoas vulneráveis no Castel Gandolfo
11 jul, 2026 - 17:42 • Ecclesia
Leão XIV evocou quem tem "fome de uma Igreja que sabe abrir as portas" e onde "há amor para todos" e "ninguém é inimigo".
O Papa almoçou este sábado com cerca de 200 pessoas vulneráveis nos jardins pontifícios de Castel Gandolfo, desafiando as comunidades católicas a erradicar as causas da pobreza e da injustiça social.
O pontífice prescindiu de uma intervenção formal no início do encontro promovido no Borgo ‘Laudato si’, confessando aos convidados: “Vim sem discurso, mas com fome”.
Leão XIV utilizou a necessidade física para exigir um acolhimento radical das populações marginalizadas, evocando quem tem “fome de autêntica caridade”.
“Fome de uma Igreja que verdadeiramente sabe abrir as portas, acolher, receber todos; onde há amor para todos e onde ninguém é inimigo, onde todos sabemos viver a reconciliação, o perdão, a paz”, acrescentou, numa intervenção divulgada pelo portal de notícias do Vaticano.
O Papa assumiu o compromisso de aproximação efetiva e estrutural aos cidadãos assistidos pela Diocese de Roma, garantindo aos presentes que “nós hoje também queremos construir uma ponte com todos vós, com as vossas famílias e com a sociedade na qual queremos viver”.
A refeição solidária, nos arredores de Roma, foi apresentada como um antídoto contra um paradigma de exclusão global.
"Estamos verdadeiramente a construir um mundo diferente, um mundo de esperança, um mundo que é luz no meio deste mundo; tantas vezes esta realidade, tantas vezes este mundo está mesmo quebrado pela violência, pelo ódio, pela discriminação", afirmou.
O evento contou com a presença de 35 crianças e reuniu responsáveis da Cúria Romana e da Diocese local, com um tempo de convívio à mesa entre os convidados.
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