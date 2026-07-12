Bispo de Portalegre-Castelo Branco defende relações “tolerantes, fraternas e integradoras da diferença"

Na homília da Celebração da Palavra, que se seguiu à Procissão de Velas na Peregrinação Internacional Aniversária de Julho, o bispo de Portalegre-Castelo Branco começou por afirmar que as “relações com os outros constroem-nos” e que “dificilmente podemos pensar-nos sem a grande rede de relações mais ou menos profundas, que se foi tecendo ao longo da nossa vida”.

Partindo do Evangelho da celebração desta noite, D. Pedro Fernandes sublinhou o ensinamento deixado por Jesus, segundo o qual os verdadeiros relacionamentos não são definidos pelos laços de sangue, mas por fazer a vontade de Deus. O bispo diz que “as nossas relações com os outros são tanto mais positivas e autênticas quanto menos forem centradas em nós, e no nosso pequeno mundo, e quanto mais se tornarem integradoras da diferença, tolerantes e fraternas”. “Assim será se forem inspiradas pela relação com Deus, num horizonte maior aberto à universalidade da bondade, da verdade, e da beleza que só de Deus nos vem”, acrescentou.

O bispo assegura que “essa abertura à grandeza de Deus, nas mais ínfimas e humildes realidades da existência humana, tornará consistente a nossa vida e fecundas as nossas relações”.

D. Pedro Fernandes diz que “configurar-se com a vontade de Deus é construir um projeto de vida que sabe distinguir os meios dos fins” ,e garante que nesse contexto “não há lugar para a defesa de interesses parciais ou enviesados; não há lugar para gestões corruptas de busca do próprio interesse”.

“Os que se deixam iluminar tornam-se luminosos, os que aceitam segui-lo tornam-se permanentes sinalizações do caminho que leva a vida”, assinalou.

O bispo deixou uma pergunta aos peregrinos sobre o que os trouxe a Fátima e a que “projeto de vida convida Maria” e “num mundo contemporâneo, tão marcado por projetos egoístas e parciais” exortou “os discípulos de Jesus” a assumirem a sua “missão de valorizar e propor valores que ultrapassem o círculo estreito e mortífero da busca do simples poder, do simples ter e do simples prazer, como se fossem fins em si mesmos”.

“Só Cristo pode trazer plenitude e consistência à nossa vida. Que Maria, fiel discípula, nos acompanhe na busca de Deus, em que sairemos sempre a ganhar, já que é o próprio Deus que nos guia e ilumina”, concluiu.

De acordo com os serviços do Santuário de Fátima estavam inscritos até às 15 horas deste dia 12 de julho 83 grupos, num total de 3555 peregrinos de 18 países, provenientes de quatro continentes.

Ainda de acordo com o Santuário de Fátima, na celebração desta noite estiveram1 cardeal, 2 bispos, 64 sacerdotes, 9 diáconos, e cerca de 10 mil participantes.