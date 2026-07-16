Patriarca lamenta fosso salarial entre portugueses e europeus. "Desde que me lembro, é isto"

Mas, no Portugal democrático esperava-se que, passados tantos anos do 25 de Abril, a situação económica já fosse mais estável e mais confortável para a maioria da população?

Sim. Reafirmando e sublinhando a preciosidade da conquista da democracia, da possibilidade, que é dada a todos os cidadãos, de iguais oportunidades – o ensino superior, e uma carreira profissional prometedora, não estão reservados a determinadas castas, é muito mais ampla e democrática –, a verdade é que há fatores que permanecem tal e qual como antigamente.

Por exemplo, em 1967 o senhor Joaquim – que não é nome fictício, é verdadeiro – trabalhava na Câmara Municipal de Ourém, chega a casa à noite, depois de um dia de trabalho, nota que na cozinha caía água. Foi ver o que se passava, ele precisava de meia dúzia de telhas para reparar o telhado e não tinha como comprar essas telhas, como fazer face àquela despesa. Uns dias depois emigra para a França, para responder a uma necessidade de urgência, que nem era uma coisa do outro mundo, era reparar o telhado da casa.

Nós hoje, grosso modo, não estamos muito diferentes do que estávamos na altura: os níveis de jovens que emigram continuam em alta, continuamos a olhar para a Espanha, para a França, para a Alemanha, como o "El Dorado", e nós, verdadeiramente, continuamos aqui no mesmo sítio.

Pobreza? Dá a sensação que isto é uma sina que nos calhou na sorte, e da qual nós não somos capazes de nos desembaraçar

Isso tem a ver claramente com o nível salarial, que é muito baixo no nosso país, embora as despesas sejam equiparadas neste momento aos países mais desenvolvidos da Europa.

Tocou aí num ponto pelo qual eu tenho sido muito corrigido, e até agradeço a quem o faça. Eu sei que não tenho todas as habilitações da ciência económica e financeira para compreender todas essas nuances, mas o que é verdade é que em 1972 os meus tios, que trabalhavam em França, na construção civil, em oficinas e fábricas, ganhavam o triplo do trabalhador que aqui em Portugal trabalhava nas oficinas, na construção civil e em fábricas. Na altura, dizia-se que os níveis de produção lá eram superiores. Eu fico surpreendido que, em 2026, a justificação que se dava em 1972 é, grosso modo, ela por ela.

Eu sei que não possuo o segredo da ciência da economia e da finança, o que eu compreendo é que um português, que faz parte do mundo ocidental, que está integrado numa comunidade de nações, que é um projeto maravilhoso de caráter político, mas também económico, social, antropológico e existencial, e o português está, nesse aspeto, em desvantagem.

Há uma relação estreita entre pobreza, exclusão social e o número de pessoas em situação de sem-abrigo, que também tem vindo a aumentar, ultrapassa os 14 mil, de acordo com os dados mais recentes. Foi voluntário de rua nesta área – não sei se ainda continua a prestar apoio, desde que é patriarca? Como é que olha para este indicador?

Aqui é mais do que preocupação. É um sentimento de impotência, verdadeiramente. Porque sabemos que tantas pessoas que acabam ali na rua, não são só oriundas de outros países que chegam e não encontram habitação. Uma parcela significativa é igualmente vítima de circunstâncias, de adições, de dependências, mas há também quem esteja na rua porque não tem outro sítio para se abrigar, para estar. Quando se vai à rua para distribuir alimentos, ainda que a minha principal finalidade não seja tanto essa...

Continua a fazê-lo?

Uma vez por mês, dentro das minhas possibilidades de escutar, de acolher, de ouvir. O que nós ali vamos escutando, em termos de partilha de circunstâncias de vida...

Eu compreendo que para quem está nos altos níveis e nos altos padrões do escalão social é difícil compreender como, por vezes, 20 euros ou 50 euros, mensalmente, podem fazer toda a diferença, não é só para ter ou não ter um prato de sopa, é para poder ou não poder pagar o quarto, o apartamento ou a casa.

E nós, talvez não tenhamos dado devidamente conta de que, de repente, houve aqui uma subida de preços em relação às coisas básicas, que teve logo uma repercussão.

Que, nas populações mais fragilizadas, ainda é pior.

Exatamente.

Sabemos que a pandemia veio trocar as voltas, havia uma Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza, que provoca as situações de sem-abrigo, mas falhou tudo. É urgente os políticos repensarem e tomarem medidas que deem resposta a esta situação?

Divido a minha resposta em dois momentos: em primeiro lugar, creio que não falhou tudo e gostaria aqui de ser justo. Desde que sou bispo, e concretamente desde que sou patriarca de Lisboa, conheci já pessoas nas responsabilidades governativas e nas responsabilidades camarárias de duas áreas políticas diferentes, de partidos diferentes, mas há uma coisa que é comum, e tenho que o dizer: é a preocupação para resolver estas situações. Hoje, como no governo anterior, há uma disposição, uma vontade de resolver estas questões, estas situações. Isso não falhou.

Olhando para os nossos responsáveis políticos, nós não podemos ignorar que existe sensibilidade para com estas situações de fragilidade, de vulnerabilidade e de pobreza.

Para fazer face à pobreza, à realidade dos sem-abrigo, do desemprego, da saúde, da educação, etc, eu penso que aquilo que falha é que haja uma política da União Europeia

Então, o que é que falha?

Para fazer face à pobreza, à realidade dos sem-abrigo, do desemprego, da saúde, da educação, etc, eu penso que aquilo que falha é que haja uma política da União Europeia para estes fins. Nós integramos uma comunidade, que eu gosto de dizer que é um projeto – mais do que político, é um projeto antropológico e social.

Os desafios que nós temos em Lisboa são os mesmos de Roma, de Berlim e de Paris. Cá, como lá, neste âmbito estamos numa profunda sintonia e fraternidade.

Então, o que falha é a nível europeu?

Creio que hoje estes problemas que envolvem o ser humano, que envolvem a sociedade, que envolvem pessoas, são de tal ordem que já não se compadecem com soluções de caráter local, de caráter particular ou de caráter nacional. Era necessário que houvesse aqui verdadeiramente uma abrangência, uma perspetiva comunitária que envolvesse a União Europeia.

Acho que tem falhado, da parte da União Europeia, esta sensibilidade para olhar para a parte mais abaixo no escalão da sociedade. (Estão) muito atentos a outros horizontes, a outros propósitos e projetos, mas no que diz respeito a pessoas com vulnerabilidade, fragilidade, ver como é que podemos constituir aqui uma política comum, eu acho que é isso que tem falhado, a esse nível. Os problemas são demasiadamente abrangentes, complexos.