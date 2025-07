"É um céu". Fátima proporciona férias para pessoas com deficiência e cuidadores

Também os pais e cuidadores agradecem esta oportunidade. É o caso do pai do Cristiano, que fala de “uma semana fantástica para a gente e para ele que fica sempre muito animado". "Ele gosta muito, e para nós foi ótimo”, sublinha.

Cristiano voltou a fazer parte do grupo de cerca de centena e meia de pessoas com deficiência que passam seis dias no Centro Francisco e Jacinta Marto, em Fátima.

São seis turnos de seis semanas que promovem o descanso do cuidador, através do projeto “Vem para o Meio”, uma proposta do Santuário de Fátima desde 2006, que tem vindo a crescer desde então.

"A cada ano que passa, mais pessoas se candidatam o que dificulta a seleção”, diz a irmã Cila, enquanto recebe com entusiasmo Elsinha que há vários anos passa férias no “Vem para o Meio”.

“É uma coisa maravilhosa. É bom para os pais descansarem”, refere Elsinha, que apenas lamenta o facto de ser apenas uma semana. “Devia ser mais. Mais duas semanas”, diz.

Também no rosto de Inês se percebe o contentamento por ter sido selecionada. A jovem de 17 anos participa pela primeira vez, mas não se mostra inibida ou intimidada. A presença da sua irmã, voluntária do projeto do Santuário de Fátima, ajuda a uma melhor integração.