Franciscanos contra a "indiferença" abrem quartos para arrendar a professores

Os 24 frades que vivem no número 11 do Largo da Luz, em Lisboa, têm novos inquilinos nas instalações do Convento. No dia 1 de outubro entrou o primeiro hóspede: um professor brasileiro, estudante de doutoramento a cumprir um intercâmbio em Portugal. Vai ficar até ao final de fevereiro. Ah! E é protestante.

A fé que professam não é um critério para serem acolhidos nesta casa. “Desde que a pessoa aceite, não fazemos qualquer exigência, nem de terem de participar em atos religiosos nem de terem um culto específico”, explica à Renascença o frei Daniel Teixeira.

"Que as religiões sejam motivo de aproximação, de comunhão", sublinha. Pondo olhos no fundador da Ordem: "Francisco no seu caminho espiritual de conversão descobre Deus Pai, e depois vai descobrir que, afinal, as criaturas têm todas origem no mesmo Criador, então, só podem ser irmãs".

Aos 65 anos, assumiu há um mês o posto de guardião da casa - uma terminologia franciscana que corresponde ao posto mais alto na hierarquia do local. Depois de ter passado por Leiria, Braga, Coimbra ou pela Madeira foi para Lisboa e herdou este projeto já em andamento.