Trabalhar sem salário na Base das Lajes: "É como se nos puxassem o tapete debaixo dos pés"

"Americanos nem sequer sabem o nosso nome"



Fátima, nascida no Canadá, é filha de imigrantes açorianos. Regressou à Terceira, com o marido e há 20 anos que trabalha na base. Os dois têm a vida organizada. A casa que ambos construíram está paga. Os filhos já saíram de casa. Uma casou e deu-lhes, entretanto, uma neta.

Fátima e Ângelo estão ambos sem receber há duas quinzenas, mas isso não lhes causa grande transtorno, confessam. O pior é a parte psicológica. A dor de estar a viver um momento pelo qual não julgavam ter de passar.

“Dia a dia vejo pessoas que passam necessidades. Quero ajudar e não sei como. A nossa cultura, o nosso orgulho e vergonha não permite”, explica Fátima, que sublinha uma ideia comum a tantos outros funcionários: ninguém estava preparado para isto. “É como se nos puxassem o tapete debaixo dos pés”.

Acresce a isto a vivência atual nas Lajes. “Já vi o que a base era e o que é. Quem não passou por isso não entende. Antigamente, os americanos importavam-se comigo, davam os bons dias, perguntavam por nós e pela família. Sabiam o meu nome, quem eram os nossos filhos. Lembravam-se do meu dia de anos. Agora não, nem sequer sabem o nosso nome, não sabem nada. Somos apenas um papel com um nome numa parede”, diz Fatima, que confessa que, por vezes, ela e o marido até passavam com os americanos o Dia de Ação de Graças, lembrando o gigantesco peru que era servido.

“Agora não. Se não deres os bons dias, nem sequer falam contigo. Não perguntam nada. Nós a passarmos por isto e nem sequer a nossa comandante falou connosco.”

Do outro lado da sala de casa, em pé, Ângelo ouve as explicações da mulher e lá vai acenando, em silêncio, com a cabeça, dizendo que sim. Lembra que “nunca houve problemas. O patrão sempre foi bom para toda a gente, pagou a tempo e horas nunca se atrasou um dia no pagamento ou com um dólar a ninguém. Eles vão pagar, isto é uma situação temporária”, diz, confiante, deixando, contudo, um recado: “A gente não precisa de esmola, nem do governo regional nem do governo da República. Não precisamos de esmola de ninguém. Precisamos é do nosso ordenado, de 15 em 15 dias na conta, porque nós estamos a trabalhar para isso”.

A passividade do Governo da República

Ângelo Fernandes abre uma “mini”, dá um gole sôfrego e deixa sair as críticas ao Governo central, que considera que não fez o suficiente para defender os trabalhadores civis da Base das Lajes.

“Não. Se tivesse defendido não tinha acontecido isso. O Governo português não tem feito nada, não nos tem defendido. Estamos praticamente ao abandono. A comissão de trabalhadores tenta fazer alguma coisa por nós, mas não tem poder jurídico algum. Coitados, fazem o melhor que podem. O nosso governo regional - tirando o Artur Lima, que está a tentar ajudar-nos - o resto não querem saber. Se formos para a República perguntar alguma coisa sobre as Lajes, a maior parte dos que lá estão nem sequer sabe que a base existe” vaticina Ângelo Fernandes, que dá o exemplo do que se passou, logo num primeiro momento, noutros países onde também há bases americanas com funcionários civis.

“O Governo português devia assumir” o pagamento dos salários. “Na Alemanha assumiu, em Espanha assumiu. Estão a pagar os ordenados normais como se as pessoas estivessem a trabalhar”, lembra.

“Porque nós somos cidadãos portugueses, a trabalhar em território português, ao serviço de um acordo celebrado entre dois estados”, acrescenta Paula Terra. “Se uma parte não cumpre com as suas obrigações, a outra parte tem de fazer cumprir”, sublinha.

Uma matéria que tem o acordo do vice-presidente do Governo Regional, que critica a passividade do Governo da República.