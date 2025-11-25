A ferida que custa a sarar. Úlceras de pressão - ou escaras - são uma “epidemia escondida”

A porta abre-se para mais um dia de cuidados na casa de D. Esperança, 88 anos, acamada e dependente.

A enfermeira Filomena Sousa trata uma úlcera de pressão grave, “formada em apenas dez minutos”. Este é um tipo de escara - também conhecida assim - que pode surgir em idosos, pessoas com mobilidade reduzida, doentes acamados ou mesmo após uma cirurgia. Para Filomena Sousa, enfermeira no Hospital da Prelada e da Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas, “qualquer um pode ser afetado por estas feridas, basta termos de estar sem mobilidade”.

A filha de D. Esperança, Maria Jacó, divide o tempo entre a profissão de professora e o cuidado dos pais e dos dois irmãos com deficiência. A maior dificuldade é tratar da mãe acamada. O desgaste é visível: “É sobretudo cansaço físico e perceber que há coisas que eu não consigo fazer”, admite.

Os custos destes cuidados são avultados. Entre profissionais, pensos, material esterilizado e equipamentos essenciais, como colchões ou máquinas de pressão alternada, as despesas podem atingir “centenas ou milhares de euros”, diz Maria Jacó. Só a máquina que está a ser usada pela mãe para tratar a úlcera de pressão custa, por mês, cerca de 500 euros e "a isto tem de se acrescentar todos os outros materiais e o pagamento à enfermeira, sem qualquer ajuda por parte do estado”. Tal como a sua, muitas famílias têm de suportar sozinhas o tratamento porque o apoio do Estado “chega tarde ou não chega”.



De acordo com Filomena Sousa, esta realidade está longe de ser excepcional: cerca de 7% dos doentes hospitalizados têm úlceras de pressão, mas o número real é muito maior, sobretudo em contexto domiciliário, onde não existem dados oficiais fiáveis. A falta de uma plataforma nacional impede o conhecimento exato da dimensão do problema e, por isso, também não se sabe quanto se gasta em Portugal no tratamento desta condição.