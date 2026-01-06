"Arruda já tem muita gente, já merecia outra farmácia"

06 jan, 2026 - 06:31 • João Maldonado (reportagem) , Beatriz Martel Garcia (sonorização)
Há quase sempre alguém a entrar ou a sair. Há quase sempre quem esteja a tirar uma senha de atendimento e a rumar a um dos seis balcões disponíveis. “Atendimento Geral”, “Atendimento Prioritário”, “Reservas Pagas” são as hipóteses: A, B, ou C.
Bem-vindos a Arruda dos Vinhos. Bem-vindos a uma autarquia com mais de 15 mil habitantes e que tem apenas duas farmácias.
Há dois lugares lá fora. Lê-se a proibição de estacionar e logo abaixo a exceção redigida com letras maiúsculas: “EXCEPTO UTENTES DA FARMÁCIA”. Há quase sempre carros com pacientes a ocupar um ou outro – ou ambos. Os relatos correspondem a uma roda-viva de clientela.
Localizada na sede de concelho, a Farmácia da Misericórdia pertence à Santa Casa de Arruda dos Vinhos. O provedor da instituição é o primeiro a assumir interesse numa possível expansão. “É evidente que sim, porque esta é a principal fonte de receita da Misericórdia”, explica, à Renascença, Carlos Lourenço.
“A farmácia é a única alternativa em que nós podemos tirar alguns dividendos para aplicar naquilo que é a nossa missão. Vendo que houve uma altura em que as instalações já não respondiam, investimos nesta farmácia e gastámos cerca de 500 mil euros, temos cerca de 14 funcionários aqui para que possam dar resposta.”
Há dois anos que a farmácia apresenta este espaço melhorado. No total foi um ano de obras. Assumindo que durante esse tempo “havia constrangimentos e filas enormes”, o provedor Carlos Lourenço (e antigo presidente da Câmara) compreende as atuais queixas, mas garante que “hoje em dia isso já está mais dissipado - não quer dizer que não haja, mas em qualquer lugar as pessoas têm que esperar, não podem logo ser atendidas”. E o tempo de espera, salienta, já foi bem pior.
Aberta 24 horas por dia, a farmácia é apenas um dos pontos de atuação de uma Santa Casa que em Arruda dos Vinhos conta com dois lares (com cerca de 100 utentes), apoio domiciliário, cantina social, cuidados continuados de longa e média duração, creche, pré-escolar, uma banda, uma escola de música e que tem também serviços de fisioterapia, ortopedia e medicina dentária.
A verdade é que nem sempre é fácil um jornalista conseguir falar com quem quer. Há sempre muitos contactos recusados. Faz parte. Contudo, sobre este tópico em particular quase ninguém nas ruas de Arruda dos Vinhos disse que "não" a gravar - nem que fossem umas curtas palavras. E a tónica foi sempre a mesma. Sempre apelando a que, finalmente, a localidade tenha uma nova farmácia.
Maria Júlia, por aqui “nascida e criada” – faz questão de dizer – é a entrevistada mais queixosa. Tem 76 anos e lamenta ter sido obrigada a ir de autocarro a Sobral de Monte Agraço e ao Carregado em busca de medicamentos que aqui não encontrou. “Já tenho estado muito tempo à espera, se calhar uma hora, tenho de comprar apoios pelo menos de mês a mês para as doenças do meu marido, que é diabético e teve um AVC”.
Mais nova, Mónica conta que nem sempre aguenta esperar. Quando vem, já sabe que pode ter de fazer marcha-atrás. “Já cheguei a estar meia hora à espera, já tenho desistido, no sábado vim cá e fui-me embora que estava muita gente e acabei por regressar hoje.” Também concorda – como todos parecem concordar – com a necessidade de outra farmácia.
“Claro que faz falta, Arruda está com uma dimensão populacional que justifica mais uma.” A frase é de Luís, há sete anos, mais mês menos mês, a viver no concelho. Desta vez esperou 20 minutos até ser atendido. Queixa-se de nem sempre haver os medicamentos do laboratório que procura, tendo por vezes de optar por sucedâneos. Outras: aguarda que uma encomenda os traga e volta passado um tempo em nova tentativa de levantar o pretendido.
Já Vítor garante que o “muito tempo de espera” já se refletiu em 45 minutos na fila. Sem outras opções à mão, aguardou conformado. O argumento é o mesmo: “Arruda já tem muita gente, já merecia outra farmácia”.
Ainda assim, como em tudo, há também quem tenha experiência diferente. José salienta uma farmácia “muito bem servida e situada”, em que “a fila é pouca”. Não obstante, relato diferente mesma conclusão sobre mais uma farmácia na autarquia: “Se tivesse outra, se calhar não era má ideia”.
De acordo com as mais recentes estatísticas do Pordata (gerido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos), tendo por base dados referentes a 2023, Arruda dos Vinhos é o município em Portugal com pior rácio de farmácias por número de habitantes. Fica a menos de uma hora de carro de Lisboa.
Tem apenas duas farmácias para os 15.322 residentes municipais. Ou seja, cada uma serve 7.661. É mais do dobro da média do país. E bem acima dos valores apresentados pelos concelhos mais próximos: Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira, Alenquer, Loures ou Mafra.
Além da farmácia na sede de concelho, mais central, funciona uma segunda na freguesia de Arranhó. No entanto, pertence a um privado, que, contactado pela Renascença, não quis prestar declarações nem emitir opinião sobre se há, ou não, falta de mais um estabelecimento na região onde opera.
“Duas farmácias no concelho são manifestamente insuficientes para o volume de população e o uso que dá. Se formos, enquanto utentes, ao final do dia à farmácia aqui em Arruda dos Vinhos, notamos que há um fluxo muito grande e que a farmácia, apesar das obras que fez de melhoramento, não consegue dar vazão”. As palavras são do presidente da Junta de Freguesia, que se junta ao coro de vozes que denunciam faltas de stock, com solicitações que não são atendidas. E até dá um exemplo da própria família.
Fábio Morgado relata que o pai, que necessita de um medicamento regular, opta por ir buscá-lo à Venda do Pinheiro, em Mafra, onde trabalha. “As pessoas vão a outras farmácias em concelhos limítrofes ou no local onde trabalham porque é mais prático e evitam vir aqui à farmácia; é utilizada normalmente como um refúgio de urgência e por pessoas já com alguma idade ou com dificuldades a nível de locomoção”.
Este é um tema recorrente, com “muito poucas reclamações formais”, mas muitas cara-a-cara, pela rua ou eventos da freguesia. “Acaba por vir à conversa porque aconteceu uma situação com essa pessoa, porque demorou muito tempo, porque não tinha medicação disponível naquele momento e tinha que esperar alguns dias para obter", explica.
“É um anseio antigo da população e completamente justificável, uma população que tem crescido e que estava servida unicamente por uma farmácia na sede de concelho, que continua a funcionar, e outra na freguesia de Arranhó, o que é manifestamente pouco, nós próprios nos sentimos muito desconfortáveis com esta situação”, afirma Carlos Alves, presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos.
Todavia, “finalmente se vê aqui alguma esperança, alguma luz ao fundo do túnel”. Também em entrevista à Renascença, o presidente da autarquia detalha que tudo está a ser tratado, sabendo-se agora que está terminado o enquadramento jurídico necessário ao processo: “No seguimento da publicação em Diário da República da portaria 375/2025, que veio a alterar a portaria nº 352 de 2012, de 30 de outubro, há esta possibilidade, que fomos agora informados em termos de liberação do Conselho Diretivo do Infarmed, que foi autorizado a abertura do concurso para a instalação de uma nova farmácia e que serão feitas as devidas comunicações para a nomeação do júri do concurso”.
O presidente da Câmara fala num marco “muito importante”, que possibilitará a correção de “serviços farmacêuticos que têm estado deficitários”. Mas ainda não há data. Nem para a abertura de uma farmácia nem para um seu concurso. O tempo o dirá.