População pede mais uma farmácia

A verdade é que nem sempre é fácil um jornalista conseguir falar com quem quer. Há sempre muitos contactos recusados. Faz parte. Contudo, sobre este tópico em particular quase ninguém nas ruas de Arruda dos Vinhos disse que "não" a gravar - nem que fossem umas curtas palavras. E a tónica foi sempre a mesma. Sempre apelando a que, finalmente, a localidade tenha uma nova farmácia.

Maria Júlia, por aqui “nascida e criada” – faz questão de dizer – é a entrevistada mais queixosa. Tem 76 anos e lamenta ter sido obrigada a ir de autocarro a Sobral de Monte Agraço e ao Carregado em busca de medicamentos que aqui não encontrou. “Já tenho estado muito tempo à espera, se calhar uma hora, tenho de comprar apoios pelo menos de mês a mês para as doenças do meu marido, que é diabético e teve um AVC”.

Mais nova, Mónica conta que nem sempre aguenta esperar. Quando vem, já sabe que pode ter de fazer marcha-atrás. “Já cheguei a estar meia hora à espera, já tenho desistido, no sábado vim cá e fui-me embora que estava muita gente e acabei por regressar hoje.” Também concorda – como todos parecem concordar – com a necessidade de outra farmácia.

“Claro que faz falta, Arruda está com uma dimensão populacional que justifica mais uma.” A frase é de Luís, há sete anos, mais mês menos mês, a viver no concelho. Desta vez esperou 20 minutos até ser atendido. Queixa-se de nem sempre haver os medicamentos do laboratório que procura, tendo por vezes de optar por sucedâneos. Outras: aguarda que uma encomenda os traga e volta passado um tempo em nova tentativa de levantar o pretendido.

Já Vítor garante que o “muito tempo de espera” já se refletiu em 45 minutos na fila. Sem outras opções à mão, aguardou conformado. O argumento é o mesmo: “Arruda já tem muita gente, já merecia outra farmácia”.

Ainda assim, como em tudo, há também quem tenha experiência diferente. José salienta uma farmácia “muito bem servida e situada”, em que “a fila é pouca”. Não obstante, relato diferente mesma conclusão sobre mais uma farmácia na autarquia: “Se tivesse outra, se calhar não era má ideia”.